Im letzten Heimkampf der Ringersaison der Oberliga hat die Kampfgemeinschaft Dewangen/Fachsenfeld die Ringer aus Herbrechtingen mit 22:13 von der Matte gefegt und sich den dritten Tabellenplatz gesichert.

Vor rund 450 Zuschauern konnten sich die Welland Germanen noch einmal gebührend von ihrem treuen Publikum in die Winterpause verabschieden und auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Umrahmt wurde der Ringkampf von zwei Showtänzen von Tanzgruppen aus Fachsenfeld und Dewangen. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm griechisch-römisch hatte der KGler Obaidullah Besmella keinen Gegner (4:0).

Einen spannenden Kampf sahen die Zuschauer in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm Freistil. Hier rang Holger Fingerle gegen den Herbrechtinger Christoph Kramer. Fingerle dominierte seinen Gegner und konnte nach ein paar Schwunggriffen seinen Gegner nach zwei Minuten Schultern(8:0)

In der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm Freistil konnte der KGler Dimitru-Alin Spriridon den jungen Muhammed Tasdelen mit 8:3 technischen Punkten besiegen. Der Kampf war aber sehr ausgeglichen und durch viele taktische Aktionen geprägt, was die Stimmung in der Halle sehr anheizte und für Atmosphäre sorgte. Samuel Guerro hatte mit Maximilian Mittmann relativ wenig Probleme. Guerro dominierte den Kampf und konnte regelmäßig punkten, was zu einem ungefährdeten 16:0-Überlegenheitssieg führte. Den letzten Kampf vor der Pause rang dann der Nachwuchsringer Norik Lutz. Mit Torben Strobl hatte Lutz einen ebenfalls jungen Ringer gegen sich. Angespornt durch das Publikum und seine Chance witternd, startete Lutz ein Punktefeuerwerk und konnte den Herbrechtinger ebenfalls technisch überlegen besiegen.

Doch nach der Pause startete Herbrechtingen die Aufholjagd. André Winkler hatte in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm Freistil den wohl stärksten Gästeringer gegen sich. Mit Mihail Iliev Georbiev stand ihm ein starker Ringer gegenüber. Auf Schadensbegrenzung bemüht und auf seine Chance wartend, rang Winkler ein starkes Match, konnte aber eine 0:9-Punktniederlage nicht verhindern. In der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm Freistil konnte die KG keinen Gegner stellen. So wurde Leomid Colesnic aus Herbrechtingen kampfloser Sieger. Einen sehr kurzen Kampf sah man in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm griechisch-römisch. Dragan Markovic von der KG wurde von Anton Buchholz überrascht und musste sich schon nach einer Minute per Schultersieg geschlagen geben.

Yannick Kraus hatte in der Klasse bis 75 Kilogramm griechisch-römisch mit Henrik Lars Schmitt einen sehr guten Ringer gegen sich. Das Ergebnis: Die Beiden zeigten einen Spitzenkampf. Da beide Ringer um die Stärken ihres Gegners wussten, rangen beide sehr taktisch, aber auch sehr offen. Schlussendlich hatte der Herbrechtinger aber die Nase vorne und konnte mit 1:7 technischen Punkten die Partie für sich entscheiden. Im letzten Kampf des Abends sahen die Zuschauer noch einen der besten Kämpfe des Abends. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm Freistil hatte Karoly Kiss mit Leon Rul einen deutschen Spitzenringer gegen sich. Karoly, der im Vorkampf noch technisch überlegen verloren hatte, konnte seinen Gegner überraschen und mit Durchdrehern punkten. Mit einem gewissen Vorsprung musste der Herbrechtinger nachlegen, wurde aber von Kiss gekontert, der so letztendlich die technische Überlegenheit feiern konnte. Der Endstand lautete somit 22:13 für die KG Dewangen/Fachsenfeld.

Einen schlechteren Abend erwischte die Reservemannschaft der KG Dewangen/Fachsenfeld. Verletzungsbedingte Ausfälle konnten nicht ausgeglichen werden, was zu einer 4:20-Niederlage führte. Letztendlich hat sich die Reservemannschaft aber sehr gut etabliert und sich den fünften Tabellenplatz in der Landesklasse gesichert.