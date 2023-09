(möc/ard) — Bei diesem Sommerwetter hat Florian Friedel, der Geschäftsführer des Modehauses Saturn am Spritzenhausplatz, gar nichts anderes erwartet: „Das Stadtfest steht im Vordergrund und der verkaufsoffene Sonntag an zweiter Stelle.“

Von 13 bis 18 Uhr konnten sich am Sonntag die Menschen bei den Reichsstädter Tagen nicht nur an den Ständen, sondern auch in den Geschäften der Innenstadt umschauen. Sie taten das, wie Friedel es vorausgesehen hat: „Die Stimmung ist sehr gut, und es sind Kunden dabei, die etwas entdecken und kaufen“, erklärte er am späteren Sonntagnachmittag. Andere sondierten vor, um sich mit der neuen Herbstware möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt einzudecken. Dass bei diesen warmen Temperaturen nicht so viele den Weg in die Geschäfte fänden, sei nicht überraschend. „Wir sind deshalb nicht enttäuscht.“ Im Gegenteil: Alle hätten ein Lächeln im Gesicht.

Ähnlich sieht es auch Josef Funk, Vorsitzender des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) und als Seniorchef des Modehauses Funk Friedels Kollege am Spritzenhausplatz gegenüber. Für die Reichsstädter Tage habe das Wetter absolut mitgespielt, für den Handel sei es nicht unbedingt förderlich gewesen. Vor allem die Bekleidungs– und Schuhbranche sei jetzt komplett auf Herbst und Winter getrimmt, und dafür sei das Wetter einfach viel zu warm gewesen. Funk sieht das Ganze aber durchaus sportlich: „Die Vereine haben ja nur diese drei Tage für das Stadtfest, wir aber haben noch den ganzen Herbst und Winter, um unsere Ware zu verkaufen“, sagt er. Zumal dennoch sehr viele Menschen durch die Geschäfte gegangen seien und dabei das vielfältige und breite Angebot gesehen hätten. Denn auch das sei ja ein Zweck des verkaufsoffenen Sonntags gerade bei den Reichsstädter Tagen: nämlich für die vielen auswärtigen Besucher ein Schaufenster des Aalener Einzelhandels zu sein.

Gefreut hat Josef Funk auch, dass der Spritzenhausplatz diesmal wieder belebter gewesen sei als im vergangenen Jahr. Für den Auftritt von Stefanie Hertel und ihrer „Dirndl Rock Band“ hätten die umliegenden Geschäfte am Spritzenhausplatz auch extra zusammengelegt. Nur das Essensangebot am Spritzenhausplatz mit einem abgelegenen Stand am Regenbaum sei zu mager ausgefallen. Das müsse hier im kommenden Jahr wieder vielfältiger werden, sagt Funk.