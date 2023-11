Für Schützen und Hexen eine „Win-Win-Situation“

Die Vorstände des Schützenvereins Hubertus Fachsenfeld und der Fachsenfelder Schlosshexen haben sich am Montag, 13. November, im Fachsenfelder Schützenhaus getroffen, um eine zuvor erarbeitete Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. Ziel der Kooperationsvereinbarung ist es, die Zusammenarbeit beider Vereine auszubauen und langfristig anzulegen. Mehrfach haben sich die Vereinsvorstände in den vergangenen Monaten getroffen und sich Gedanken über eine Kooperation ihrer Vereine gemacht.

Von vorn herein war es die gemeinsame Mission, eine Win-Win-Situation für beide Vereine zu erzielen, um dadurch entstehende Synergien nutzen zu können, so der Oberschützenmeister Bernd Dangelmaier. Die Schlosshexen sind schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer neuen „Heimat“ für ihren zwischenzeitlich weit über 100 Mitglieder zählenden Verein.

Bei dieser großen Anzahl an Mitgliedern, die zu ihren Faschingsveranstaltungen geschminkt werden müssen und die auch einen „Treffpunkt“ für ihre Vereinsarbeit benötigen, war es laut dem Präsident der Fachsenfelder Schlosshexen, Bernd Märkle, nicht mehr leistbar dies zukünftig in privaten Haushalten zu organisieren und durchzuführen. Zudem verfügen die Schlosshexen zwischenzeitlich über so ein großes Inventar, dass es zwingend notwendig wurde einen geeigneten Lagerplatz zu finden.

Bernd Märkle weiter: „Es ist schön zu sehen, wie sich der Verein der Fachsenfelder Schlosshexen über die letzten Jahre hin entwickelt hat, was man auch an der stetig wachsenden Mitgliederanzahl ablesen kann. Die heutige Infrastruktur in privaten Haushalten konnte jedoch nicht mitwachsen und dadurch war es notwendig zu handeln ‐ die Schlosshexen brauchten eine neue Heimat!“

Mit dem Schützenverein haben die Hexen nun einen kongenialen Partner gefunden, da dort bereits ein Vereinsheim und auch genügend Platz rund um das Vereinsheim zur Verfügung steht, der sich hierfür anbietet. Beide Vereine sind der festen Überzeugung, dass heutzutage Partnerschaften oder Vereinskooperationen, Zusammenarbeit und Zusammenhalt unabdingbar sind.

Die Vorstände der beiden Vereine versprechen sich durch die zukünftige gemeinsame und enge Partnerschaft große Vorteile für beide Seiten und wollen auch ein Vorbild für andere Vereine sein. Ganz nach dem Motto: „Nur gemeinsam sind wir stark!“

Auch die Ortsvorsteherin von Fachsenfeld, Sabine Kollmann, ist mit dieser Kooperation sehr glücklich und lobt die Vorstände beider Vereine für ihre kluge Entscheidung. Trotz der völlig unterschiedlichen Ausrichtung beider Vereine erkennt man bei dieser Kooperation, dass vieles möglich und verbindbar ist, wenn man das nur möchte und sich Gedanken darüber macht. Sie wünscht der Partnerschaft der beiden Vereine einen guten Start und einen starken Zusammenhalt.