Für Pfarrer Bernhard Richter gibt’s zum Abschied Rosen

Für den „Pfarrer mit Herz“, wie Dekan Ralf Drescher seinen Kollegen Bernhard Richter nannte, rückt der Ruhestand mit großen Schritten näher. Am Mittwoch nahm er zum letzten Mal an der wöchentlichen Dienstbesprechung teil.

Dies war Anlass für eine kleine Feierstunde, in der Bernhard Richter von den amtierenden und ehemaligen Pfarrerinnen und Pfarrern, unter ihnen auch der frühere Dekan Erich Haller, und vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen er in den vergangenen 24 Jahren als Stadtpfarrer in Aalen zusammengearbeitet hatte, verabschiedet wurde. Für jedes Jahr in Aalen überreichten sie ihm eine Rose, denn Richter habe wie kein anderer bei allen möglichen Anlässen gerne Rosen überreicht, schmunzelte der Dekan.

Drescher dankte für gute und schöne gemeinsame Jahre und betonte, in den 14 Jahren, in denen er nun Dekan in Aalen sei, habe ihm Richter keine einzige Bitte abgeschlagen.

Der Scheidende dankte für die ehrenden Worte und sagte, nach 40 Dienstjahren verspüre er Erleichterung, Dankbarkeit und Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. Diesen wird er mit seiner Frau Ursula, die im kommenden Monat als Gmünder Dekanin in den Ruhestand tritt, in Aalen verbringen. Offiziell verabschiedet wird Pfarrer Bernhard Richter am 1. Oktober.