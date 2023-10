Für Bläse steht fest: Der Ostalbkreis kann Zukunft

In einem Punkt waren sich alle Rednerinnen und Redner einig: Es ist ein Meilenstein für den Ostalbkreis und die gesamte Region. Wie groß der Schritt war, das war beim symbolischen Buzzer-Druck von Landes-Digitalminister Thomas Strobl nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Tatsächlich aber wurde im Landratsamt ein deutschlandweit einmaliges kommunales Kooperationsprojekt im Backbone-Ausbau mit der DB Netz AG in Betrieb genommen.

Was bedeutet das? Backbone, das ist, um im von Thomas Strobl ins Gespräch gebrachten Bahn-Bild zu bleiben, so etwas wie die überregionale Bahnlinie, an die die Kommunen und Städte dann ihren Breitbandausbau für die örtliche Verteilung anschließen können. 2019, so blickte Strobl zurück, habe das Land die Verlegung der Backbone-Kabel in den Kabeltrog der Bahnlinien förderfähig gemacht. Und der Ostalbkreis, namentlich Werner Rieck, Leiter des Breitbandkompetenzzentrums im Ostalbkreis, und Landrat Joachim Bläse, hätten ihre Chance für den flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes für die 42 Städte und Gemeinden gesehen und genutzt.

Das kreisweite Backbone- und Basis-Netz wird am Ende eine Länge von 730 Kilometern haben, 70 Kilometer davon wurden innerhalb von 13 Monaten gemeinsam mit der Deutschen Bahn und mit der NetComBW einfach entlang der in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung verlaufenden Bahnlinien gelegt. 580 Kilometer sind so entstanden, so Rieck, 150 Kilometer fehlen noch. Kostenpunkt: 5,5 Millionen Euro, wobei 3,5 Millionen aus dem Förderprogramm des Landes kommen. Für Landrat Bläse auf jeden Fall „ein schönes Zeichen, dass Kreis, Land und Bund Zukunft können ‐ eine Erfolgsgeschichte“. Die, so verriet Strobl, auch als solche lobend im Breitbandbericht des Landes erwähnt werden wird.

„Die Trassen wurden beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) dokumentiert. Kofinanziert durch Bund und Land sowie unterstützt durch die originäre Landesförderung können insgesamt 18.127 Teilnehmeranschlüsse realisiert werden. Hierunter fallen 642 Anschlüsse für Gewerbebetriebe, 66 Anschlüsse für Schulen, vier Anschlüsse für Krankenhäuser und 25 Anschlüsse für öffentliche Gebäude“, heißt es in der Pressemitteilung des Innenministeriums.

Die Zusammenarbeit sei hervorragend gewesen, resümierte Martin Allweil von der DB Netz AG, er sprach aber auch von einem komplexen Prozess, denn die 70 Kilometer Kabel wurden ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs verlegt. Betrieben wird das Backbone-Netz von der NetzComBW, für die der neue Geschäftsführer Matthias Groß auf das Projekt blickte: „Es macht erkennbar, dass wir auf der Ostalb Gestaltungswillen haben. Wir füllen nicht nur Löcher im Käse, sondern wir machen Käse.“ Soll heißen: Gerade im ländlichen Raum will sich die NetzComBW nicht die Rosinen herauspicken, sondern flächendeckend Breitband anbieten. Bläse bezeichnet dies als „System, dass es auch den Kommunen ermöglicht, ihre Hausaufgaben zu machen.“

Das war für Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, ein wichtiger Aspekt. Demokratieskepsis entstehe da, „wo etwas nicht funktioniert“, die Infrastrukturmaßnahme im Ostalbkreis zeige, dass man große Projekte stemmen könne, „wenn alle ihren Teil liefern“.

Lob kam auch vom CDU-Landtagsabgeordneten Tim Bückner, der als Untergröninger weiß, wie wichtig gute Breitbandversorgung auf dem Land ist. Möglich sei dies nun dank einer Landkreisverwaltung, „die, wenn’s notwendig ist, auch mal um die Ecke denken kann“.

„Die Gigabit-Zukunft profitiert von den Trassen der Gegenwart ‐ eine schöne Symbiose zweier technischer Welten“, fasste es der stellvertretende Ministerpräsident Strobl zusammen, „Highspeed-Internet und die schwäbische Eisenbahn“, sagte er und fügte, um im Bahn-Bild zu bleiben, an: „Wir wollen bei dieser digitalen Revolution im Führerhaus sitzen. Dafür braucht’s mutiges Steuerpersonal. Wie wichtig Infrastruktur ist, das wissen wir hier in Baden-Württemberg seit über 100 Jahren. Mit unserer Milliardeninvestitionsoffensive ins schnelle Internet sorgen wir dafür, alle im Land an die Datenautobahnen anzuschließen. Der Ostalbkreis schreibt damit Erfolgsgeschichte und ist ein digitaler Leuchtturm“, schloss Strobl.

Was ist und kann eigentlich ein Backbone-Netz?

Ein Backbone-Netz ist ein Höchstgeschwindigkeitsnetz in einem Landkreis, das die Glasfasernetze der Gemeinden miteinander verbindet und Zugang zu überregionalen Backbone-Netzen von privaten Telekommunikationsunternehmen haben sollte. Der Übergang vom Backbone- in das Gemeinde-Netz erfolgt in Übergabepunkten (meistens mit einem Point of Presence POP gekoppelt). Backbone-Leitungen können unterschiedlicher Natur sein. Möglich ist es, vorhandene Glasfasern anzumieten oder das Anpachten von Leerrohrinfrastruktur. Steuerkabel von Freileitungen können ebenfalls verwendet werden. Der Verlauf (Trasse) des Netzes wird samt Inhalt des Grabens und der genauen Position von POPs, Verteilern und Hausanschlüssen im „Geographischen Informationssystem“ (GIS) dokumentiert und dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) zur Bestätigung der gebauten Trassenmetern vorgelegt, bevor ein Schlussverwendungsantrag im Innenministerium eingereicht werden kann.

85 Anträge

Für das gesamte landkreisweite Backbonenetz im Ostalbkreis wurden insgesamt 85 Anträge im Rahmen der originären Landesförderung gestellt. 9,1 Millionen Euro wurden dafür bisher ausgezahlt. Das Land fördert auch die Verlegung im Bahntrog und die Pachtung der bahneigenen Infrastruktur. Für den Ausbau der Ortsnetze (FTTB, Höchstgeschwindigkeitsnetze) in den Gemeinden und Städten im Ostalbkreis hat das Land bisher insgesamt 156 Förderprojekte bewilligt und investiert dafür im Rahmen der originären Landesförderung sowie der Kofinanzierung zur Bundesförderung rund 101,56 Millionen Euro. Hinzu kommen Bundesfördermittel in Höhe von 122,06 Millionen Euro.