Der CDU-Ortsverband Aalen startete am Montagabend mit seinem neuen Format „Hinter den Kulissen“. Bei der neuen Veranstaltungsreihe sprach der Vorsitzende des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) Uli Riegel während eines kurzweiligen Stadtrundgangs über die neuen Ziele des ACA und bot Einblicke in die Stadtentwicklung.

Wir sind Aalen und wir lieben Aalen. Uli Riegel

Uli Riegel ist seit über 20 Jahren ACA-Mitglied. Als neuer Vorsitzender sei es ihm wichtig, dass die Ideen aus dem Verein kommen und sich jeder einbringt. Das gewährleiste man nun durch die Gründung von Arbeitskreisen zu den Themen Handel, Gastronomie und Dienstleistung unter der Überschrift „Aalen 2030“.

Aktuell arbeite man an einer Empfehlungskampagne, bei der nicht nur zufriedene Kunden zur Sprache kommen, sondern die Unternehmen sich auch gegenseitig weiterempfehlen.

Der Handel müsse mit der Zeit gehen

Klar sei auch, so Uli Riegel: „Wir sind Aalen und wir lieben Aalen“. Noch lebe man auf einer Insel der Glückseeligen, aber es sei fünf vor zwölf. Um das Geschäftsleben in Aalen zu erhalten, müsse etwas getan werden.

Was die Unternehmer in Eigenleistung dafür tun können, legte er während eines kurzen Abrisses seiner eigenen Firmengeschichte dar. Als er in den Neunzigern angefangen habe, habe es drei bis vier Mal so viele Textiler gegeben wie heute.

Viele hätten aufgegeben, aber Handel sei eben Wandel und so verstehe er es auch. Man müsse sich ständig etwas Neues überlegen, um am Ball zu sein. Früher Dr. Skate heute Dr. Fashion, sei anders als der Mainstream.

Viele Kunden seien in den 32 Jahren mit dem Laden gewachsen. Jeden Mittwoch verkaufe er in seinem Laden das beliebte Bio-Holzbackofenbrot aus Herdtlinsweiler. Bei ihm gebe es immer Neues zu entdecken.

ACA braucht die Unterstützung der Stadt

Lobende Worte findet auch Wolfgang Weiß, für die Erfolgsmaxime des Aalener Unternehmers Uli Riegel. Er sei maximal flexibel, wenn er auf seine Kunden zugehe, sei hartnäckig, wenn es um die Lieferanten gehe, und er lasse sich ständig etwas Neues einfallen.

Auch für den ACA habe er starke Ideen. Vor Corona habe der ACA Einnahmen von 185.000 Euro gehabt, jetzt seien die Einnahmen, die man nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Aktionen brauche, auf 130.000 Euro geschrumpft, sagt Riegel.

Man wolle nun den Etat durch Fördermittel verstärken, um die Außenwirkung zu erhöhen. Doch ohne Eigenmittel gebe es keine Förderung und aus diesem Grund werbe der ACA wieder für neue Mitglieder, ebenso sei er auf die Unterstützung der Stadt angewiesen.

Es wird sicher Frühsommer. Simone Grimminger zur Hoteleröffnung

Ein besonderes Anliegen sei, die Spielgeräte für die Kinder in der Stadt zu erhöhen. So stärke man die Bindung zur Stadt von klein auf. Weiter werde die Sicherheit eines der wichtigsten Themen für die Städte in der Zukunft sein.

Die Straßen und Gassen ausreichend zu beleuchten, betrachte er als Baustein eines Sicherheitskonzepts. Thomas Wagenblast, Fraktionsvorsitzender CDU betont, man wolle eine Stadt, in der sich jeder wohlfühle, eine ordentliche Ausleuchtung trage dazu bei.

„Spielwaren Wanner“ wird zum Hotel

Simone Grimminger, die das Gebäude „Spielwaren Wanner“ mit ihrem Mann Max erworben hat, berichtete über den Stand der Planungen für das ehemalige Wannergebäude. Hier will sie sich auch den Traum von einer eigenen Buchhandlung erfüllen.

Und mit diesem Traum habe das Projekt seinen Anfang genommen. Dann sei die Idee dazugekommen, die Buchhandlung durch Gastronomie und einem Stadthotel zu ergänzen. Pächter für das Gebäude, die Familie Winter, Betreiber des Podiums, werde die Stadt mit einem Boutique-Hotel mit eigenem Charme bereichern.

Das Hotel biete 18 Gästezimmer und überzeuge durch die Kombination mit einem Gastrobetrieb mit zusätzlicher Außenbestuhlung, der nicht nur für die Hotelgäste, sondern auch für die Aalener Kulinarik biete. Auf die Frage, wann man mit der Eröffnung rechnen dürfe, sagte Grimminger: „Es wird sicher Frühsommer.“

Vorletzte Station an diesem Abend war das ,,Soul Bowl“ in der Reichsstädter Straße. Das neue Gastrokonzept bietet verschiedene „Bowls“ an, die ganz nach Geschmack zusammengestellt werden können. Als Basis kann zwischen Sushi-Reis oder Vollkorn-Reis gewählt werden. Darüber kommen Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe in Form von frischen Obst- und/oder Gemüseschnitzen.