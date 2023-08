Fünf Tore im ersten Bezirksliga–Spiel der Geschichte

Am ersten Spieltag der neuen Bezirksliga–Saison hat Aufsteiger Tannhausen/Stödtlen einen furiosen 5:0–Erfolg gegen die DJK–SG Schwabsberg–Buch gefeiert. Erfolgreich waren auch die Sportfreunde Dorfmerkingen II (2:1–Sieg gegen den TV Neuler), der FV 08 Unterkochen (1:0 beim FC Durlangen) und die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach II (3:2 gegen den TV Steinheim). Der SV Lauchheim musste sich der TSG Nattheim mit 0:2 geschlagen geben. Die Partien in der Übersicht:

Hofherrn.-Unterr. II — Steinheim 3:2 (2:1). Tore: 1:0 J. Jaros (8.), 1:1 Manap (25.), 2:1 T. Krohmer (45.), 2:2 Oruc (67.), 3:2 P. Weidl (74.). Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel bei hochsommerlichen Temperaturen, die Gäste glichen zweimal aus, mussten sich letztlich aber nicht unverdient den Hausherren geschlagen geben.

Durlangen — Unterkochen 0:1 (0:1). Tor: Mike Viehöfer (12./FE). In der Anfangsphase ging die Heimelf richtig los, war nur die Zeit bis die Kräfte nachließen. In dieser Phase tankte sich Hamza Bougram im Strafraum durch und konnte nur vom Torhüter mit einem Foul aufgehalten werden. Viehöfer verwandelte ohne Probleme. Kurz vor der Hälfte hatte Kaufmann noch eine Möglichkeit die Führung zu erhöhen. Die zweite Hälfte gingen die Gäste etwas ruhiger an und der FV08 hatte das Spiel und den Gegner im Griff auch bei dem knappen Spielstand. Bis auf eine Torchance in der zweiten Hälfte ließ der FV08 in Durlangen nichts zu und gewinnt verdient in Durlangen.

Dorfmerkingen II — Neuler 2:1 (0:1). Tore: 0:1 L. Mack (7.), 1:1 F. Amon (69.), 2:1 G. Guimaraes (77.).

Lauchheim — Nattheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Brümmer (18.), 0:2 Klein (81.).

Tannhausen/Stödtlen — Schwabsberg–Buch 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Eigentor T. Appt (20.), 2:0 S. Lechner (38.), 3:0 A. Vaas (45.), 4:0, 5:0 D. Feil (58., 63.).