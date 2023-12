Seit 2018 bereits gibt es die Kinderstiftung „Knalltüte“ der Caritas Ostwürttemberg. Zahlreiche Erfolge weist sie seitdem auf. In diesem Projekt verankert sind zusätzlich fünf weitere Projekte, die sich für die Teilhabe von Kindern einsetzen, „um Chancengleichheit zu ermöglichen“, erklärt Anita Knauss, Geschäftsführerin der „Knalltüte“ und Mitglied des Leitungsteams der Caritas Ostwürttemberg.

Finanzielle Einzelhilfe ist stets möglich

Häufig werden Kinder und Jugendliche unterstützt, die von finanzieller Armut betroffen, zumindest von ihr gefährdet sind. „Das meiste Geld wird in Klamotten gesteckt, also in die Basics“, berichtet Knauss. 2009 war noch jedes achte Kind von Armut betroffen, mittlerweile ist es bereits jedes fünfte.

Bei „ChancenPlus„ haben Betroffene die Möglichkeit auf finanzielle Einzelhilfe. Die Caritas unterstützt, wenn staatliche Leistungen nicht ausreichen oder besondere Anschaffungen notwendig sind. „Wir möchten Teilhabe ermöglichen und Entwicklungschancen fördern. Es gibt eine Reihe von Fördermöglichkeiten“, sagt Knauss.

Die Caritas benötigt immer wieder neue Mutmacher

Umso wichtiger sind die „Mutmacher“, die bei der Caritas unterstützen. Hierbei handelt es sich um ein Ehrenamts-Projekt im Rahmen der „Knalltüte“, in dem es darum geht, Zeit zu spenden. „Der Klassiker ist hier beispielsweise die Lernhilfe“, erklärt Knauss.

Hier kommen rund 30 Helferinnen und Helfer auf etwa 50 bis 70 Kinder. Die Caritas sucht stets neue Unterstützer, die Kindern und Jugendlichen helfen möchten. „Bildung ist ein Schlüssel an der Armutsfalle“, weiß Knauss.

Die Ehrenamtlichen haben sich verändert, sagt sie. Früher waren es meistens Frauen über 50. Bedingt durch die Corona-Pandemie, so die Theorie, haben sich die Ehrenamtlichen verjüngt. Viele Studenten sind aus den verschiedenen Regionen Deutschlands zurückgekehrt und hätten sich teilweise von sich aus bei der Caritas gemeldet, um zu helfen.

Manche dieser Studenten treffen sich mit den Kindern, um beispielsweise einmal in der Woche gemeinsam zu kicken, auch das sei ein Teil der Hilfe der „Knalltüte“.

Das Geld für die Caritas bleibt stets in der Region

Das Geld, was an die Caritas gespendet wird, bleibt in der Region, sagt Knauss. Früher sei es stets ein Problem gewesen, weil die Spendenwilligen nicht genau wussten, in welche Einrichtungen, sie sich um die Kinder kümmern, sie konkret Geld spenden konnten.

Das hat sich durch die Vielzahl der einzelnen Projekte geändert. „Es kann an die Kinderstiftung allgemein gespendet werden, aber man kann sich ganz speziell an die einzelnen Projekte wenden“, sagt Knauss.

Kinder sind nicht Schuld an den Süchten der Eltern

Alleine, hilflos und überfordert - diese Gefühle kennen Kinder und Jugendliche, deren Eltern unter einer Suchterkrankung leiden. Sie sind mit anhaltender Überforderung konfrontiert, haben häufig nicht die Möglichkeit, einfach Kind sein zu dürfen.

Sie übernehmen Verantwortung für die Eltern und kümmern sich um den Haushalt oder um die Geschwister. „Es ist wichtig, den Kindern zu sagen, dass sie nicht Schuld sind an der Situation. Wir holen sie aus dieser Verantwortungsrolle heraus.Bei uns dürfen sie wieder Kinder sein“, sagt Knauss.

Über die Ostalb hinweg verteilen sich die unterschiedlichen „Kindergruppen“, die den Kindern und Jugendlichen, meistens zwischen acht und zwölf Jahren, helfen sollen, Süchte besser zu verstehen.

In Ellwangen ist es die Gruppe „Sonnenschein“, in Schwäbisch Gmünd „Kunterbunt“, in Heidenheim „Löwenstark“ und in Aalen heißt die Gruppe „Regenbogen“. „Damit einher geht natürlich auch der präventive Gedanke. Kein Kind sollte unter solchen Umständen aufwachsen“, sagt Knauss.

Kindergärten, Vereine, Träger der offenen Jugendarbeit - alle sind angesprochen

Ein weiteres Förderprojekt ist „Kids leben...“ und richtet sich an Schulen, Kindergärten, Vereine, Träger der offenen Jugendarbeit und allen, die sich für Kinder engagieren. Jedes Jahr ein neues Thema, jedes Jahr die Möglichkeit, sich mit einer Projektidee um Fördermittel zu bewerben.

Ideen nach eigenen Vorstellungen umsetzen - an einem Tag, in einer Woche oder als Jahresthema. Alles ist vorstellbar und möglich. Das Angebot ist niederschwellig, ortsunabhängig und vor allem flexibel. Das Ganze ist mit einem Bildungsauftrag verbunden, wie Knauss erklärt. Das Angebot bietet allen Kindern in der Region Ostwürttemberg eine lebensweltnahe Wissenserweiterung.

Die Vernetzung verschiedener Kooperationspartner soll eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Im Mittelpunkt des geförderten Projekts steht die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter dem Aspekt von Chancengerechtigkeit. „Das Ganze soll sich als rollierendes System darstellen, um in der Fläche möglichst viele Kinder zu erreichen“, sagt Knauss.

Das fünfte Projekt richtet sich an die Unternehmen

Auch Unternehmen können helfen. Bei „Restcent“ können die Betriebe die Stelle nach dem Komma spenden, „so merken sie die Spendenbeträge manchmal gar nicht - und helfen dennoch."

„Hier sind wir immer auf der Suche nach weiteren Unternehmen“, erklärt Knauss. Wer also Kindern und/oder Jugendlichen helfen möchte, der dürfte bei der Caritas fündig werden.