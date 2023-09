Samstagnacht, halb zwölf Uhr in der Helferstraße. Es ist brechend voll, die Leute feiern. Da kommt das Ordnungsamt mit mehreren Kräften und sperrt die Kneipen–Meile wie bei einem Konzert mit zwei Metallgittern ab. Nur, wenn einer rausgeht, kommt ein anderer rein. Ende der Feststimmung. Bei allem Verständnis für die Belange der Sicherheit: Eine bessere Kommunikation hätte den Wirten viel Ärger erspart, sagen jetzt Benjamin Landes vom Hobel und Friederike König von der HeimAAt. Betroffen gewesen seien auch die Havanna– und die Helfer–Bar.

Er verstehe, dass die Stadt die Sicherheit gewährleisten müsse, erklärt Landes. „Aber sie haben gesperrt, ohne uns vorher rechtzeitig Bescheid zu geben.“ Die Folgen: Gäste, die eigentlich nur kurz aus der Helferstraße rauswollten, um einmal um die Ecke zu den öffentlichen Toiletten zu gelangen, seien nicht mehr hineingelassen worden. Wegen des Pfandbecher–Systems habe es auch Probleme gegeben: „Leute kamen nicht mehr rein, die die Pfandmärkchen hatten, und den anderen, die die Becher wieder abgeben wollten, konnten wir ohne die Märkchen ihr Geld nicht rausgeben“, erzählt der Wirt. Den Ärger vieler Gäste hätten die Gastronomen abbekommen. Spürbar sei auch gewesen, dass kaum neue Gäste auftauchten. „Es ging Samstagnacht um eineinhalb Stunden bis um ein Uhr. In dieser Zeit haben wir viel Geld eingebüßt, weil weniger Publikum da und die Stimmung im Keller war“, so Landes’ Bilanz.

Er hätte sich ein besseres Miteinander mit dem Ordnungsamt gewünscht. Hätte die Stadt am Samstag frühzeitig Bescheid über ihre Sicherheitsmaßnahmen gegeben, hätte er reagieren können. Er hätte seinen Innenraum öffnen können, damit die Leute auf die Toilette konnten. Er hätte Bändchen verteilen können. Jetzt überlege er, ob der große Aufwand und die extra Kosten an den Reichsstädter Tagen nicht zu viel seien für den eher geringen Gewinn und den Ärger, den er dafür bekomme. Das bestätigt Friederike König, Inhaberin der HeimAAt. „Am Samstag gab es deshalb ganz viele Lücken.“ Beide plädieren deshalb vor dem nächsten Jahr für einen runden Tisch.

Die Version der Stadt dazu klingt allerdings etwas anders. Nachdem bereits am Freitagabend die Helferstraße nach Musikende auf den Bühnen immer voller geworden sei, habe man diesen Effekt auch für Samstagabend befürchtet, sagt die Programmchefin der Stadt für die Reichsstädter Tage, Franziska Deppisch. Man habe daher in der Sicherheitszentrale am Samstagvormittag einen kontrollierten Einlass für die Helferstraße beschlossen, sollte sich der Effekt vom Freitag wiederholen. Was dann tatsächlich auch eingetreten sei. Ab 23.45 Uhr habe der Sicherheitsdienst Menschen nur noch blockweise in die Helferstraße gelassen, die Wirte seien kurz zuvor darüber informiert worden. Abgewiesen worden sei aber niemand, versichert Deppisch. „Wer in die Helferstraße wollte, konnte rein– und auch wieder rausgehen“, sagt sie.