„Unser Ostwürttemberger Arbeitsmarkt ist im März erfreulicherweise wieder leicht unter der 10.000er-Marke“, beginnt Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, ihre Ausführungen zum aktuellen Berichtsmonat. Die Zahl der Arbeitslosen nahm gegenüber Februar um 334 auf 9.953 Personen ab. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,9 Prozent nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt von 4,2 Prozent.

Arbeitsmarkt in solider Verfassung

„So kann von einer kleinen Frühjahrsbelebung gesprochen werden, schließlich befindet sich der regionale Arbeitsmarkt, trotz der vielfältigen Herausforderungen, in einer soliden Verfassung und bietet für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin viele Chancen“, erklärt Prusik. Dies zeige sich auch daran, dass die Arbeitgeber deutlich mehr Stellenangebote meldeten als in den vergangenen Monaten - gegensätzlich zum Trend in Baden-Württemberg. „Die mehr als 4000 noch offenen Stellenangebote sind für mich ein klares Zeichen für den anhaltenden Personalbedarf in Ostwürttemberg - nichtsdestotrotz muss ich im Vergleich zum Vorjahr von einer Eintrübung sprechen, denn es sind immerhin 21,9 Prozent weniger Arbeitsstellen im gemeldeten Bestand“ so Claudia Prusik.

So kann von einer kleinen Frühjahrsbelebung gesprochen werden. Claudia Prusik

Mit der passenden Qualifikation biete der regionale Arbeitsmarkt viele Chancen, und das Qualifizierungschancengesetz ermögliche es der Arbeitsagentur, Aus- und Weiterbildungen sowie Teilqualifizierungen umfangreich zu unterstützen. Das gelte für Arbeitslose wie für Beschäftigte gleichermaßen, so Prusik.

Neu: Das Qualifizierungsgeld

Außerdem informiert die Vorsitzende der Geschäftsführung über die Qualifizierungsoffensive der Bundesagentur für Arbeit: Ab 1. April steht ein Qualifizierungsgeld zur Verfügung. Ziel des neuen Gesetzes ist es, der beschleunigten Transformation der Arbeitswelt zu begegnen, strukturwandelbedingte Arbeitslosigkeit zu vermeiden, Weiterbildung zu stärken und die Fachkräftebasis zu sichern.

Ende März: 2.035 Ausbildungsstellen noch unbesetzt

„Ich freue mich, dass unsere regionalen Unternehmen eine weiterhin so hohe Ausbildungsbereitschaft zeigen. Denn gerade die Jugend ist unser Potenzial“, sagt Agenturchefin Prusik. Seit Beginn des Berufsberatungsjahrs im Oktober 2023 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Aalen 1.827 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 279 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 13 Prozent). Zugleich gab es 3.663 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 109 plus drei Prozent). Ende März waren 667 Bewerber noch unversorgt und 2.035 Ausbildungsstellen noch unbesetzt.

Neue Veranstaltungsreihe: "Ich kann das. Du auch?"

„Ich möchte daher alle Jugendlichen, die noch für den Sommer eine Ausbildungsstelle suchen, ermuntern“, so Prusik. Die Berufsberatung unterstütze sie bei der Ausbildungssuche. Um Berufe abseits des Mainstreams kennenzulernen, hat die Agentur für Arbeit eine neue monatliche Veranstaltungsreihe „Ich kann das! Du auch?“ mit den Berufen der Bestattungsfachkraft, Schornsteinfeger und Steinmetz gestartet.

Unsere regionalen Betriebe bieten weitaus mehr an als nur die Berufe, die wir unter den Top Ten der Berufswünsche der Jugendlichen finden. Claudia Prusik

Claudia Prusik freut sich: „Unsere regionalen Betriebe bieten weitaus mehr an als nur die Berufe, die wir unter den Top Ten der Berufswünsche der Jugendlichen finden. Mit unserer Veranstaltungsreihe möchten wir den Blickwinkel deutlich weiten und alle Interessierten für Neues begeistern.“ Nun folgen am 4. April um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Aalen die medizinisch-therapeutischen Berufsbilder: Physiotherapeut, Logopäde und Ergotherapeut.

Das sind die Arbeitslosenzahlen

In der Agentur für Arbeit Aalen mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim, werden 4.859 Personen betreut. 5.094 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 51,2 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht.

Heidenheim hat 3.617 Arbeitslose (1.673 Frauen, 1.944 Männer), 133 Personen oder 3,5 Prozent weniger zum Vormonat, die Arbeitslosenquote lag im März bei 4,8 Prozent (minus 0,2 Prozentpunkte), davon vom Jobcenter betreut (SGB II): 1.897 Personen, 61 Personen oder 3,1 Prozent weniger zum Vormonat.

Im Ostalbkreis gab es 6.336 Arbeitslose (2.907 Frauen, 3.429 Männer), 201 Personen oder 3,1 Prozent weniger zum Vormonat, die Arbeitslosenquote lag im März bei 3,5 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte), davon vom Jobcenter betreut (SGB II): 3.197 Menschen, 67 Personen oder 2,1 Prozent weniger zum Vormonat.

Der aktuelle Stand bei Stellenangeboten

814 neue Stellen wurden im März der Arbeitsagentur und den Jobcentern zur Besetzung gemeldet. Das sind 129 oder 18,8 Prozent mehr als im Vormonat. Somit standen den Beratungs- und Vermittlungsfachkräften im Berichtsmonat insgesamt 4.058 zu besetzende Stellen zur Verfügung.

Unveränderte Zahlen bei Kurzarbeit

Im März ist die Zahl neuer Anzeigen zur Kurzarbeit im Vergleich zum Vormonat unverändert, während die Zahl an betroffenen Beschäftigten gestiegen ist. Insgesamt zeigten 19 Betriebe für 329 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Februar 2024 waren es ebenfalls 19 Betriebe für jedoch 208 Beschäftigte.