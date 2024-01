Früherer Sparkassendirektor feierte seinen 85. Geburtstag

Der ehemalige Sparkassendirektor Günter Wallner hat am Montag seinen 85. Geburtstag gefeiert. Dazu gratulierte dem Jubilar Sparkassenchef Markus Frei auch im Namen seiner Vorstandskollegen Dr. Tobias Schneider und Dr. Christof Morawitz: „Ich kenne Dr. Wallner noch aus meinen Anfangsjahren bei der Sparkasse Mitte der 90er-Jahre und freue mich, dass er seinen Ehrentag bei guter Gesundheit begehen kann.“

Bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende 2001 schrieb Wallner ab 1984 als Vorstandsmitglied und seit 1987 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender die Erfolgsgeschichte der Kreissparkasse Ostalb maßgeblich mit. Nach Studium, zweiter Juristischer Staatsprüfung, der Promotion zum Dr. jur. und 16 Jahren in Diensten der Stadtsparkasse Mannheim war Günter Wallner 1984 auf die Ostalb gekommen. Als Sparkassendirektor mit Sitz in Aalen war er für das gesamte Kundengeschäft im Marktbereich Aalen, Essingen und Oberkochen verantwortlich, teilt die Kreissparkasse Ostalb in einer Pressemitteilung mit. In seiner Amtszeit verdreifachte sich die Bilanzsumme des größten regionalen Finanzdienstleisters nahezu von 2,9 Milliarden Mark (rund 1,5 Milliarden Euro) auf 4,2 Milliarden. Euro. Die Kundeneinlagen verdoppelten sich im gleichen Zeitraum auf 2,6 Milliarden Euro und die Kundenkredite wuchsen ebenfalls fast um Faktor drei auf 2,4 Milliarden Euro.

Neben seinem großen beruflichen Engagement setzte sich Wallner ehrenamtlich immer stark ein, wobei seine Aktivitäten und Interessen breit gefächert waren. So war er während dreier Wahlperioden Mitglied der IHK-Vollversammlung und mehrerer Ausschüsse, war Mitglied im Kuratorium der Hochschule Aalen und ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Baden-Württemberg.

Ein weiteres Gebiet war sein gesellschaftliches und kulturelles Engagement als Initiator viel beachteter Ausstellungen in den Räumen der Kreissparkasse, meist in Zusammenarbeit mit der LBBW, der Stadt Aalen und nicht zuletzt dem Kunstverein Aalen, dessen Schatzmeister er auch für einige Jahre war. Als aktives Mitglied des Rotary Clubs Aalen/Heidenheim seit fast 40 Jahren und dessen Präsident 2012/2013 lag sein Schwerpunkt auf gemeinnützigen Projekten in der Region, mit der er sich auch als Gründungsmitglied des Fördervereins für den Tiefen Stollen und langjähriger Vorsitzender des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine Aalen eng verbunden fühlt.

Seine Leidenschaft gilt seit Jugendtagen und bis heute dem Sport, besonders der Leichtathletik und dem Skilanglauf. Zahlreiche Meisterschaften und die erfolgreiche Teilnahme an großen Marathon- und Skimarathonläufen einschließlich des traditionellen Wasa-Laufs und des Berlin-Marathons belegen dies eindrucksvoll. Auch heute noch kann man den jung gebliebenen 85-Jährigen mehrmals wöchentlich auf seinen Joggingrunden im Hirschbachtal, am Braunenberg, im Rohrwang oder um den Bucher Stausee begegnen, wobei er natürlich wie jeder den Jahren seinen Tribut zollen muss: „Ich laufe noch genauso lange wie früher, aber in der gleichen Zeit nur noch ungefähr halb so weit.“