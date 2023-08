„Frisch vom Acker“ bereichert den Aalener Wochenmarkt

Einst war Hariolf Erhardt Heilerziehungspfleger im Rabenhof in Ellwangen, einer Einrichtung für psychisch Kranke, 1995 gründete er das Kultur– und Veranstaltungsmagazin Xaver. Bedingt durch die Corona–Pandemie, die nicht nur die Kulturbranche, sondern auch den kleinen Verlag in eine Tiefe Krise stürzte, hat sich der 55–Jährige vor zwei Jahren auf zu neuen Ufern gemacht. Seither betreibt er unter dem Namen „Frisch vom Acker“ einen Lieferdienst in Hüttlingen und ist seit 1. Juli einer von insgesamt drei neuen Beschickern auf dem Aalener Wochenmarkt.

Wenn der 55–Jährige heute zurückblickt, kann er sagen, er habe alles richtig gemacht. Auch wenn ihm die Aufgabe des von ihm gegründeten Veranstaltungsmagazins Xaver sehr ans Herz gegangen sei. Gegründet hat er dieses 1995 mit einem Kumpel aus der Idee heraus, künftig auch Veranstaltungen über die Grenzen von Aalen und dem Ostalbkreis publik zu machen. Und das Konzept sei aufgegangen. Von Anfang an sei der Xaver, den er in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführer geführt habe, ein voller Erfolg gewesen. Doch einhergehend mit der Pandemie gab er seinen Posten aus freien Stücken auf. „Denn wo heute noch Xaver draufsteht, ist Xaver nicht mehr drin.“

Auf der Suche nach einer neuen Geschäftsidee hätten ihm die in der Verlagsarbeit entstandenen Projekte und geknüpften Kontakte in die Hand gespielt. Anstoß gegeben habe vor allem das 2017 veröffentlichte Buch unter dem Titel „Heimatliebe“, das er mit seinem Xaver–Team herausgebracht habe und in dem Menschen und Manufakturen der Ostalb porträtiert werden, denen regionale Erzeugnisse am Herzen liegen würden. Selbst ein Fan davon, habe er schließlich den Lieferservice „Frisch vom Acker“ gegründet.

Seit zwei Jahren werden in einer Halle in den Kocherwiesen in Hüttlingen Biokisten gepackt, die online bestellt, nach den Wünschen der Kunden bestückt und anschließend ausgeliefert werden. Alle Waren würden von rund 30 regionalen Erzeugern bezogen. „Auch Südfrüchte beziehen wir über einen Großhändler, der ausschließlich Biomärkte beliefert.“ Das Einzugsgebiet von „Frisch vom Acker“ umfasse den gesamten Ostalbkreis beziehungsweise Ostwürttemberg mit dem Großraum Aalen, Ellwangen, Heidenheim und dem Härtsfeld. Beliefert würden neben Privatpersonen Unternehmen, die Gastronomie, Großküchen sowie Schulen und Kitas.

In den Genuss des Angebots von „Frisch vom Acker“ kommen seit 1. Juli mittwochs und samstags auch die Besucher des Wochenmarkts. Auf dem Rathausvorplatz hat Erhardt den Standplatz der Demeter–Gärtnerei Wiedmann übernommen, die diesen Ende Juni aufgegeben hat. Hier bietet Erhardt Bioprodukte wie Obst und Gemüse aus der Region sowie verschiedene Trockenprodukte, Weine und vegane Produkte an. Unterstützt wird er von der Aushilfe Katrin Challier und von Jutta Gänßler, einer festen Instanz, wie Erhardt die Mitarbeiterin bezeichnet, die davor 30 Jahre für die Gärtnerei Wiedmann gearbeitet habe und die er übernommen hat. „Sie ist die Marktchefin, die jeden mit Namen kennt und weiß, was die Kunden wollen.“

Noch ist der Standort des Lieferdienstes „Frisch vom Acker“ in Hüttlingen. „Ende August ziehen wir nach Westhausen ins ehemalige Universalgebäude“, sagt der in Rainau–Saverwang lebende Chef der „Biokiste auf vier Rädern“. Geplant sei hier, auch einen Laden mit einem kleinen Bistro zu eröffnen. Überdies sei angedacht, bald auf weiteren Wochenmärkten mit einem Stand präsent zu sein.

Feinkostspezialitäten und Blumenvielfalt kommen an

Mittwochs gibt es auf dem Wochenmarkt am Stand von „Feinkost Mara“ zahlreiche Spezialitäten. Urlaubsbedingt allerdings erst wieder am 30. August. (Foto: privat )

Das Angebot von „Feinkost Mara“ komme bei den Kunden sehr gut an. Auch der Marktsprecher Klaus Irtenkauf empfindet die Auswahl an italienischen und griechischen Spezialitäten wie Schafskäse, Oliven, eingelegte Paprika, gefüllte Peperoni und verschiedene Aufstriche als eine Aufwertung für den Wochenmarkt. „Rund 80 verschiedene Speisen, die wir in unserem Produktionslager in Markgröningen herstellen, bieten wir an unserem Stand an“, sagt Mara Cilndarik. Vorerst nur mittwochs.

Mit einer Vielfalt an Blumen und Pflanzen bereichert Blume 2000 auch das Angebot auf dem Aalener Wochenmarkt. (Foto: Verena Schiegl )

Mit der Eröffnung von Blume 2000 am 29. Juni neu ist seit 1. Juli auch der Stand des Ladens auf dem Aalener Wochenmarkt. Dieser werde ebenso wie das Geschäft am Marktplatz sehr gut angenommen, sagt die Mitarbeiterin Elisa Haas.