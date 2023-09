Friedhofstage in Aalen

Der „Runde Tisch Friedhofswesen“, dem neben der Stadt Aalen und den Kirchengemeinden auch Bestattungsinstitute und Garten– und Steinmetzbetriebe angehören, lädt zu den Informationstagen auf den Waldfriedhof ein.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 20. September um 18 Uhr, Stadtarchivar Georg Wendt mit einem historischen Spaziergang über den Waldfriedhof.

Am Samstag, 23. September, findet um 10 Uhr im Anschluss an die Begrüßung durch den ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle eine Führung über den Waldfriedhof statt. An verschiedenen Stationen erläutert Friedhofverwalter Grigorios Kazoglou die unterschiedlichen Grabvarianten.

Im Anschluss stellen die Kirchengemeinden, Gartenbetriebe, Bestattungsinstitute und Steinmetze sowie auch Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung ihre Angebote vor und geben Einblick in ihre tägliche Arbeit. Vorträge über Grabpflege und Bestattungsvorsorge der Fachbetriebe und ein Impulsvortag zum Thema „Sternenkinder“ der Klinikseelsorge sind am Nachmittag in der Aussegnungshalle zu hören. Auch für die kleinen Gäste wird es Angebote wie Edelsteine–Sieben und Steinbearbeitung geben.

Den Abschluss macht am Sonntag, 24. September, ein Ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Konzert und Lesungen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.