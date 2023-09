Frieder Henne: „Ein geregelter Trainingsbetrieb ist immer möglich“

Seit knapp drei Wochen bereitet sich die erste Damen– und Herrenmannschaft der SG MADS Ostalb auf die neue Volleyball–Saison vor. Die Herren werden eine weitere Saison in der Oberliga antreten. Die Damen sind in die Verbandsliga aufgestiegen.

Frieder Henne ist mit der Vorbereitung bislang zufrieden

Mit der bisherigen Vorbereitung ist Frieder Henne, der beide Mannschaften trainiert, zufrieden: „Es läuft alles planmäßig. Es sind zwar noch ein paar im Urlaub, aber ein geregelter Trainingsbetrieb ist immer möglich.“ Auf dem Programm steht dabei individuelles Training: Athletik und Technik. „Es ist alles mehr individuell auf die Spieler bezogen. Das mannschaftsorientierte Training beginnt dann etwa drei Wochen vor dem Saisonstart“, berichtet Frieder Henne.

Die Damen starten am 7. Oktober, die Herren einen Tag später

Das erste Spiel der Herren steht am Sonntag, 8. Oktober an. Um 15 Uhr geht es in der heimischen Karl–Weiland–Halle gegen VLW–StPMa Friedrichshafen 3. Die Damen sind bereits einen Tag vorher in der Verbandsliga im Einsatz. Dabei wird es zum teaminternen Duell gegen die zweite Mannschaft, die in Durlangen beheimatet ist, kommen. Die Partie findet ebenfalls in der Karl–Weiland–Halle statt (14.30 Uhr). Nach dieser Partie sind die MADS–Damen erneut gefordert. Es geht gegen FV Tübinger Modell 2.

Das Ziel bei den Damen: der Klassenerhalt

Das Ziel für die Verbandsliga–Saison steht dabei schon fest. „Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen“, berichtet Frieder Henne. Die Damen werden dabei gegen Mannschaften aus dem südlichen Teil Württembergs antreten. „Durch die Autobahn kommen wir relativ schnell Richtung Bodensee. Wir müssen beispielsweise auch ins Allgäu nach Eglofs fahren. Das ist komplettes Neuland für uns“, erklärt Frieder Henne.

Bei den Herren soll es mindestens der dritte Platz werden

Bei den Herren ist das Ziel ambitionierter. Man wolle mindestens den dritten Platz erreichen. Wie Frieder Henne ausführt, wird die Meisterschaft schwer werden: „Es gibt mit Ludwigsburg II und Rottenburg II zwei Topfavoriten. Beide wollen unbedingt aufsteigen und haben sich mit Spielern von der ersten Mannschaft, die jeweils in der 2. Bundesliga spielen, verstärkt. Wir sind deshalb gewissermaßen in der Außenseiterrolle. Aber man weiß nie, was die Saison so bringt“, erklärt Frieder Henne.

Vorfreude auf das Derby gegen Ellwangen

Nach dem Abstieg der Ellwanger aus der Regionalliga Süd wird es in der anstehenden Saison wieder zum Derby kommen. In der Hinrunde wird dieses am Samstag, 2. Dezember um 19 Uhr in Ellwangen stattfinden. Frieder Henne erklärt, was dieses Spiel so besonders macht: „Ellwangens Trainer Martin Pfitzer und ich kennen uns schon ewig. Er selbst hat früher lange bei uns gespielt. Mittlerweile ist das Aufeinandertreffen beider Mannschaften wesentlich entspannter. Früher gab es noch ein paar richtige Hitzköpfe in Ellwangen — jetzt aber nicht mehr. Mittlerweile kommt man gut miteinander aus und der Bessere soll gewinnen. Ich freue mich jetzt schon auf die beidenSpiele.“

Und die Zuschauer können sich auf packende Begegnungen in der Oberliga und Verbandsliga freuen.