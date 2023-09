Wenn Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufruft, zieht auch in Aalen ein Protestzug durch die Stadt. Am Donnerstagnachmittag versammelten sich zunächst gut 100 Menschen vor dem Rathaus, um angesichts der galoppierenden Klimakrise die Politik aufzurütteln, endlich mehr zu tun. Mit Megaphon und Schildern ging es anschließend durch die Fußgängerzone.

Es ist in Aalen längst nicht mehr eine reine Schülerbewegung, die darauf hinweist: „Es gibt keinen Planeten B“. „Omas gegen Rechts“, Grüne, der BUND, der Klimaentscheid, Act for Transformation und weitere Gruppierungen, mehr Alt als Jung, scharten sich ums Rednerpult auf dem Rathausplatz. Die ersten Worte von dort waren dennoch einer jungen Stimme vorbehalten.

„Wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, lese ich von der Überschwemmung in Libyen“, begann Barbara Müller von Fridays for Future Ostalb. Die Stimmung: apokalyptisch. Auch anderswo: Überschwemmungen, Erdrutsche, Feuer, zurückzuführen auf den menschengemachten Klimawandel. Im noch relativ sicheren Deutschland, mit der Kaffeetasse in der Hand, frage sie sich: „Wie viel Mitschuld habe ich? Können wir die Katastrophe noch aufhalten?“ Ihre Antwort: nicht als Individuum. „Aber gemeinsam haben wir eine Stimme“, rief Barbara Müller, um zu fordern: „Jetzt muss gehandelt werden.“

Das forderten im Kern auch die anderen Redner, gepaart mit Frustration über das viel zu lange Hinauszögern von Veränderungen auf politischer Ebene. „Im Juni haben wir mit einer Radtour auf der B19 für einen Radschnellweg und den Ausbau des ÖPNV zwischen Aalen und Heidenheim demonstriert“, erklärte Andreas Wenzel, Co–Regionalgeschäftsführer beim BUND Ostwürttemberg. Doch nach wie vor herrsche in der Sache Stillstand. Die BUND–Forderung bleibe bestehen: „eine echte Mobilitätswende“, so Wenzel. Statt Milliarden in den Ausbau von Straßen zu stecken, müsse Geld in den Ausbau von Alternativen zum Auto fließen. „Die Infrastrukturprojekte, die heute genehmigt werden, entscheiden darüber, wie wir uns in Zukunft fortbewegen“, so der BUND–Sprecher. Er prangerte den Flächenfraß an und kritisierte die Ampel–Koalition, die gleich zwei Gesetze „entkernt“ habe: das Heizungs– und das Klimaschutzgesetz. Abschließend forderte Wenzel ein sozial gerechtes Klimageld, wenn der CO2–Preis angehoben wird. Versprochen habe die Ampel die Auszahlung: „Aber da tut sich nichts.“

Doris Ramer vom Klimaentscheid Aalen wies auf die Hitzerekorde im Sommer hin und warnte: „Es sieht so aus, als ob die Klimakatastrophe schneller kommt, als vorhergesagt.“ Einfach zuzusehen sei die schlechteste Wahl. „Was wir jetzt in Verbesserungen investieren, hilft die Folgen abzumildern und die Lebensqualität künftiger Generationen zu erhalten“, erklärte sie. Zu investieren sei wichtig, denn: „Solange es teuer und unbequem ist, klimafreundlich zu leben, werden zu wenige Menschen mitmachen.“

Als Einzelperson war es Doris Ramer unter anderem wichtig, vor den „sogenannten alternativen Parteien“ zu warnen, „die die Klimaveränderungen komplett leugnen“. Als Sprecherin der Initiative Klimaentscheid forderte sie ein sofortiges Tempolimit, den Ausbau der Schiene, und das Klimageld. Die Kundgebung beschloss Haruna Salim von Act for Transformation. Er beschrieb die Klimakrise als das drängendste Problem der Welt. Keine Regierung habe ihm bisher die nötige Aufmerksamkeit gegeben. „Wir leben, als gäbe es eine zweite Erde, falls die erste kaputtgeht“, so Salim. „Tut endlich etwas, oder wir werden unseren Planeten verlieren.“

Damit griffen die Demonstranten nach ihren Schildern, skandierten „Wir sind laut ...“ und zogen so durch eine indifferente Stadt.