Das Aalener Hallenbad feiert Ende Juli seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstalten die Stadtwerke Aalen am Samstag, 29. Juli, ab 8 Uhr eine Geburtstagsfeier im Hallenbad bei freiem Eintritt und einem schönen Rahmenprogramm.

Alle Badegäste erhalten am 29. Juli freien Eintritt ins Bad. Weiter werden vor Ort Wasserspiele für Kinder und Jugendliche und weitere kleine Aktionen angeboten. Der SC Delphin wird grillen und Getränke anbieten. Ein kleiner Sektempfang und süße Stückle runden die Veranstaltung ab.

Ab 8 Uhr, geht es los, planmäßig hat das Hallenbad bis 14 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter ist kurzfristig eine längere Öffnung möglich.

Am Sonntag, 30. Juli, verabschiedet sich das Hallenbad dann in die Sommerferien und öffnet am Montag, 28. August, wieder für den Badebetrieb.