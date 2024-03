Freie Wähler nominieren Kandidaten für Gemeinderat

Die Freien Wähler Aalen haben 44 Kandidatinnen und Kandidaten für den Aalener Gemeinderat nominiert, darunter 17 Frauen.

In der Kernstadt auf Listenplatz eins für den Gemeinderat steht der bisherige Fraktionsvorsitzende Claus Albrecht. Er will sich weiterhin insbesondere für die Aalener Innenstadt und speziell für den sozialen Wohnungsbau einsetzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ihm folgt auf Listenplatz 2 Rechtsanwalt Manuel Reiger, der derzeit auch im Gemeinderat ist.

Des Weiteren treten an: für die Kernstadt: Bernd Adrian, Nicole Felgenhauer, Verena Friedel, Rainer Geißinger, Marcus Heffner, Marita Hermann, Loraine Hess, Silke Ilg, Thomas Ilg, Christian Krebs, Stephanie Schappacher, Axel Seibold, Ulrich Walter und Christian Weber. Für den Teilort Dewangen: Andrea Zeißler (Ortsvorsteherin), Jürgen Gierke (stellvertretender Ortsvorsteher) und Doris Haßler. Für den Teilort Ebnat: Ute Lüdeking und Eric Welzenbach. Für den Teilort Fachsenfeld: Sabine Kollmann (Ortsvorsteherin), Tobias Niethammer und Bernd Märkle. Für den Teilort Hofen: Robert Rizzo und Nina Schaupp. Für den Teilort Unterkochen: Martin Fähnle, Anja Köder-Knaus, Berthold-Petrus Neuhäuser und Erika Wiedenmann. Für den Teilort Unterrombach-Hofherrnweiler: Jochen Wörner, Klaus Krehlik, Martin Stegmaier, Nicole Fähnle und Harald Beck. Für den Teilort Waldhausen: Patrizius Gentner (Ortsvorsteher) und Nico Mößner. Für den Teilort Wasseralfingen: Franz Fetzer (stv. Ortsvorsteher), Michael Wörz, Dubravko Brajkovic, Senta D’Onofrio, Lamia Fetzer, Sabrina Kienzl und Peter Fakhoury.