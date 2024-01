Er mag Wintersport, wenngleich er selbst keinen betreibt. Markus Pflanz ist kein Skifahrer. Bei seinem ersten Training als Chefcoach des VfR Aalen allerdings wäre das wohl die bessere Option gewesen. Eine geschlossene Schneedecke auf dem Kunstrasen im Greut erforderte viel Improvisation zum Auftakt.

Zwei Stunden dauert die erste Einheit

Erst wirbelte der Schnee und dann folgte das Team des Aalener Regionalligisten. „Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sind“, stellt der VfR-Kapitän Ali Odabas trotz der widrigen Umstände klar: „Es war eine gute Einheit.“ Odabas und seine Teamkollegen durften lange schuften. Zwei Stunden trainierte Pflanz mit den Spielern auf dem nicht sichtbaren Kunstrasen. „Positiv. Ich hatte ja auch schon ein Telefonat mit ihm“, beschreibt Odabas seinen ersten Eindruck vom Coach und freut sich auf die fünf Wochen Vorbereitung, die jetzt begonnen hat. Der Trainingsplan unter dem neuen Coach steht und er hat es in sich. „Es ist Vorbereitung und da muss man etwas mehr machen“, sagt Pflanz, der seit Donnerstag auf der Ostalb ist und sich bereits eingelebt hat. An zweistündige Trainingseinheiten muss man sich auf der Ostalb allerdings nicht zwingend einstellen. „Das variiert. Es kann auch mal nur eine Stunde sein. Es geht dabei auch um eine gute Steuerung der Belastung.“

Trainingsplan steht

Zweimal die Woche stehen zwei Einheiten am Tag auf dem Programm. Ansonsten wartet eine Einheit am Tag auf die Profis. Zudem gibt es in den ersten zwei Wochen keinen freien Tag. Natürlich steht dabei nicht immer der Ball im Vordergrund. Es geht auch um die Fitness und Laufeinheiten, die ebenfalls Teil der Vorbereitung sind.

„Mit dem Wetter haben wir natürlich so nicht gerechnet“, gibt der Coach unumwunden zu. Man habe allerdings das Beste daraus gemacht. Wann Steffen Kienle wieder zur Mannschaft stoßen wird, das konnte der Coach noch nicht sagen. Die erste Einheit verpasste der Mittelstürmer. Mario Szabo hat die Einheit nach den Passformen vorzeitig beenden müssen.

Deutlich angenehmer: Markus Pflanz auf dem Podium neben Stadionsprecher „Flex“ Flechsler (links). (Foto: Sebastian van Eeck )

Winterneuzugang nicht geplant

Oryan Brian Velox wartet weiter auf die Freigabe. Der zweite Neuzugang aus dem Sommer, Umut Sönmez wechselt indessen in die Türkei. Neuzugänge, die schließt Pflanz zwar nicht aus, dennoch sieht er es eher als „schwierig“ an das noch einer zur Mannschaft stoßen wird. „Es muss für beide Seiten passen und er müsste sofort zünden. Es bringt nichts einen jungen Spieler zu holen, den wir dann erst noch ausbilden müssen. Wir müssen uns in unserer Situation auf uns konzentrieren und ich finde den Kader auch ausreichend.“ Gänzlich ausgeschlossen sei einer neuer Mann aber natürlich nicht.

Der erste Eindruck, den der Coach von seiner neuen Mannschaft gewonnen hat, der war „sehr gut“. Trotz der Witterung war die Mannschaft voll bei der Sache.

Kurze Hosen bringen keinen Bonus

Vier Spieler trainierten in kurzen Hosen. Für Pflanz verständlich. „Das habe ich auch immer gemacht.“ Einen Vorteil oder etwaige Bonuspunkte, die sammelt bei ihm damit dennoch keiner. „Ich schreibe keinem vor, ob er eine lange oder kurze Hose anzieht. Da bekommt auch keiner einen Bonus.“ Von seiner neuen Heimat hat Pflanz noch wenig gesehen. Er sei zwar mal durch die Stadt gelaufen. Für mehr hat es aber noch nicht gereicht. „Ich komme aus einem Dorf mit 650 Einwohner, aber die nächste größere Stadt ist Fulda. Auch das Wetter kenne ich aus der Rhön ganz gut. Da ist es ähnlich.“ Er weiß also, auf was er sich in Sachen Wetter eingelassen hat. Neben dem Fußball hat Pflanz nur wenig Zeit für andere Dinge. Er schaut gern Basketball, vor allem die NBA hat es ihm da angetan. „Ich bin mit Michael Jordan aufgewachsen. Einen bestimmten Verein habe ich aber nicht.“

Testspiel in Pforzheim geplant

Der erste von sechs Tests wartet auf den VfR Aalen an diesem Samstag oder Sonntag in Pforzheim. Der genaue Ort und Tag ist aber noch offen. „Wir würden gern auf Rasen spielen.“ Aber das scheint zumindest an diesem Montag in Aalen nur ein frommer Wunsch zu sein.