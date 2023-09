Freibadsaison geht zu Ende: Angst um Bädle ist unbegründet

Die Saison in den Aalener Freibädern neigt sich dem Ende entgegen. Trotz des Vandalismus’ im Spiesel–Freibad Anfang August und langen Schlechtwetterphasen zu Beginn der Saison im Mai und am Beginn der Sommerferien seien die Stadtwerke insgesamt zufrieden, sagt der Pressesprecher Igor Dimitrijoski. Groß ist indes die Angst der Anhänger des Rombacher Bädle, dass dieses mit der Eröffnung des Kombibads im Hirschbach dichtgemacht wird. Bei vielen werden Erinnerungen wach, als die Initiative Pro Spiesel im Zuge der Diskussion um das Kombibad unter anderem mit Plakaten und einer Unterschriftenaktion um den Erhalt des Standorts in Wasseralfingen gekämpft hat. Damals mit Erfolg.

Viele von denjenigen, die vor neun Jahren Flagge gezeigt und sich immens dafür engagiert haben, um ihr Spiesel zu retten, kehrten in dieser Saison ihrem beliebten Freibad in Wasseralfingen allerdings den Rücken und wanderten ins idyllische und familiäre Rombacher Bädle aus, das seit 1938 besteht. Der Grund sei das nicht mehr zu akzeptierende und unangenehme Klientel im Spiesel, wegen dem es bereits immer wieder zu unschönen Vorfällen gekommen sei, zu denen auch die Polizei ausrücken musste, sagen Stammschwimmer im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“.

Höhepunkt für sie sei der Vandalismus Anfang August gewesen, als Unbekannte das Freibad, das Bürgern seit 1959 zur Verfügung steht, im wahrsten Sinne des Wortes zerlegt haben, indem sie einen Großbildmonitor und einen Getränkeautomaten im Kioskbereich zerstört, Sitzbänke, Aufsichtstürme und Mülleimer ins Schwimmerbecken geworfen sowie mehrere Sonnenschirme stark beschädigt haben. Laut wurde nach der Tat der Ruf nach einer Videoüberwachung nach Bäderschluss. Über eine solche wollen die Stadtwerke nach Abschluss der Saison entscheiden, sagt Dimitrijoski. Mit oder ohne Kamera: Mit der Eröffnung des Kombibads sei die Hoffnung der Stammgäste groß, dass das unliebsame Klientel wieder ins Hirschbach abwandert und die Stammgäste wieder in ihre alte „Schwimm–Heimat“ zurückkehren können.

Für diese haben sie sich im Rahmen der Initiative Pro Spiesel im Jahr 2014 eingesetzt. Denn mit Aufkommen der Pläne für ein Kombibad ist der Standort in Wasseralfingen auf der Kippe gestanden. Mit etlichen Aktionen sei erreicht worden, das Spiesel zu erhalten und die Stadtwerke dazu zu bringen, in die Sanierung des beliebten Freibads zu investieren. Eine Lanze gebrochen hat damals Pro Spiesel auch für das heimelige Rombacher Bädle. Denn bereits damals sei unklar gewesen, wie es mit der Einrichtung weitergeht.

Die Zukunft des Rombacher Bädle kommt jetzt abermals aufs Tapet. Badegäste fürchten um dessen Aus, wenn das Kombibad im Hirschbach seine Pforten öffnet. Gerüchte um dessen Schließung machen seit geraumer Zeit die Runde. Dass das Familienbad im Westen der Stadt analog zum Freibad in Kösingen künftig nur noch als Bürgerbad wirtschaftlich betrieben werden kann, glauben einige Badegäste. „An diesen Gerüchten ist absolut nichts dran“, sagt Igor Dimitrijoski. Diese seien schlicht Unsinn. Es gebe keine Überlegungen in diese Richtung. Überdies gebe es einen Beschluss, das Freibad in Unterrombach zu erhalten.

Hier sind ebenso wie im Spiesel die Tage des Schwimmens für diese Saison gezählt. In Unterrombach, in dem laut Dimitrijoski bis 31. August 27.650 Badegäste ins Bädle strömten, können am 8. September zum letzten Mal die Bahnen gezogen werden, im Spiesel, das bis 31. August 59.193 Schwimmbegeisterte besucht haben, ist am 15. September der letzte Badetag. Dann heißt es wieder ab ins Hallenbad oder in die Limesthermen. Apropos Limesthermen. Ein Pächter für die dortige Gastronomie wurde bislang immer noch nicht gefunden. Der letzte Pächter ist hier noch vor Corona insolvent gegangen. Seither liegt das Restaurant auf Eis. Nach wie vor seien die Stadtwerke intensiv auf der Suche nach einem neuen Betreiber, sagt Dimitrijoski. Immer wieder gebe es Anfragen mit konkreten Gesprächen. Bislang leider ohne Erfolg. Die Gründe, warum bisher kein Pächter gewonnen werden konnte, seien vielfältig. Unterm Strich müsse es für beide Seiten passen, sowohl für die Stadtwerke als auch für den potenziellen Pächter.

Gepasst habe für die Stadtwerke die Zusammenarbeit mit den Pächtern im Spiesel und im Rombacher Bädle. Letzteres wurde in dieser Saison erstmals von der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach betrieben. Die Stadtwerke seien mit der Bewirtschaftung durch den Verein, der den Kiosk mit viel Aufwand und Engagement betrieben habe, ebenso zufrieden wie die zahlreichen Badegäste, die voll des Lobes gewesen seien. Auch die Zusammenarbeit mit dem Pächter Florian Streicher, der im zweiten Jahr den Kiosk im Spiesel betreibt, seien die Stadtwerke auch aufgrund des positiven Feedbacks der Badegäste mehr als zufrieden. „Nach der Freibadsaison werden wir mit beiden Pächtern zusammenkommen und die abgelaufene Saison besprechen. Grundsätzlich ist es unser Ziel, mit den Pächtern langfristig zusammenzuarbeiten“, sagt Dimitrijoski.

Zufrieden seien die Stadtwerke trotz des schlechten Wetters zum Start der Saison im Mai und zum Ferienbeginn mit viel Regen mit dieser Saison. Für die Badegäste habe es großartige Events gegeben, für die es auch ein positives Feedback gegeben habe, sagt Dimitrijoski und spricht von vielen Highlights wie den Familientagen, die immer sehr gut besucht gewesen seien. Auch das Freiluftkino sowie die Wasserparcours–Events seien schöne Veranstaltungen gewesen. „Jetzt steht noch der Saisonausklang an bei aktuell sehr positiver Wetterprognose“, freut sich Dimitrijoski.

Auch nach dem Ende der Freibadsaison gehen die Arbeiten für das Komibad weiter. Auf der Baustelle gehe es weiterhin gut voran. „Aktuell sind wir beim Hochbau“, sagt Dimitrijoski. Die vollständige Inbetriebnahme des Kombibads sei für 2025 geplant.