Foodtrucks machen erneut Halt auf dem Greutplatz

Im August vergangenen Jahres hat das Streetfood–Festival auf dem Aalener Greutplatz seine Premiere gefeiert. Jetzt macht der Veranstalter Xclusive Events mit seinem Schlemmerfest erneut in der Kreisstadt Halt. In den sozialen Medien rührt er für die Veranstaltung, die vom 25. bis 27. August auf dem Festplatz im Greut stattfindet, bereits eifrig die Werbetrommel.

Die Aalener und Besucher von außerhalb dürften sich auf rund 20 Stände freuen, an denen sie sich durchprobieren können. Das Angebot reiche von Burgern, Hotdogs und Chips über ungarische Lángos, französische Crêpes und italienische Panzerotti bis hin zu Mini–Pancakes und Schneeeis aus echten Früchten, verspricht der Veranstalter. Auch der Durst könne mit einem umfangreichen Angebot an Getränken gelöscht werden.

Bühnenprogramm

Das Event startet am Freitag, 25. August, ab 16 und geht bis 22 Uhr. Auf der Bühne legt DJ Simme Hits aus den 90er– und 2000er–Jahren auf. Der Samstag, 26. August, beginnt ab 11.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Ab 17 Uhr gibt es Live–Musik mit der Band Aerbe. Am Sonntag, 27. August, kann von 11.30 bis 20 Uhr geschlemmt werden. Auf der Bühne tritt ab 12 Uhr „Sonny Acc’s“ auf. An allen Tagen dürfen sich die Kinder auf eine XXL–Hüpfburg freuen. Am Familientag am Sonntag steht überdies Kinderschminken auf dem Programm.

Besucher zahlen am Samstag bis 16 Uhr keinen Eintritt

Angesichts der Kritik im vergangenen Jahr, für das Event Eintritt bezahlen zu müssen, hat der Veranstalter in diesem Jahr eine Ausnahme gemacht. So haben Besucher am Samstag, 26. August, bis 16 Uhr freien Eintritt. Ansonsten würden drei Euro berechnet, Kinder unter zwölf Jahren hätten freien Eintritt.

Beim Einlass bekomme jeder allerdings einen Getränkegutschein in Höhe von einem Euro geschenkt. Überdies müsse der Eintritt in Höhe von drei Euro nur einmal bezahlt werden und gelte für das gesamte Wochenende.