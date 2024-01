Richtig zur Sache ist es am Samstag zunächst vor allen Dingen neben dem Platz gegangen. Der große Andrang an Zuschauern beim Testspiel des VfR Aalen beim Landesligisten Satteldorf hat die knappe Kapazität an Parkplätzen deutlich überstiegen. Die Folge, viele Autofahrer wichen auf die Wiese aus. Ein folgenschwerer Fehler. Denn schnell sanken die Autos tief ein und konnten nur schwer und mit vereinten Kräften befreit werden.

Ähnliche Schwierigkeiten, die hatte der VfR Aalen auch im Test auf dem Kunstrasen der Spielvereinigung. In den ersten 45 Minuten warf der Landesligist (sechster Platz in der Staffel I) alles rein, hatte die besseren Gelegenheiten und ging auch verdient in Führung. Ein Fehler in der Vorwärtsbewegung, ein langer Ball in die Spitze und Kapitän Baris Yerlikaya ließ Maurice Brauns im Tor der Aalener keine Chance - 1:0 (12. Minute).

Aalen, das ohne den erkrankten Coach Markus Pflanz („Mich hat es richtig erwischt“) und beispielsweise ohne Stammspieler Alessandro Abruscia und Vico Meien begann, hatte enorme Schwierigkeiten überhaupt richtige Torgefahr zu entwickeln. Folglich war es ein Eckball, der nach etwas mehr als 20 Minuten für den Ausgleich sorgte. Probespieler Ephraim Eshele und damit vermutlich bald eine weitere Option für Pflanz im Sturm durfte einköpfen. „Die erste Halbzeit war nicht besonders gut von uns“, sagt Co-Trainer Petar Kosturkov: „Wir waren nicht gut im Spiel und haben vielleicht auch den Gegner etwas unterschätzt.“ Für Kosturkov unverständlich, denn es sei schließlich das zweite Spiel in der Vorbereitung: „Da müssen alle um ihre Plätze kämpfen. Nach der Pause wechselte Aalen dann nicht nur das Personal, sondern auch sein Gesicht. Der Regionalligist beherrschte den Landesligisten nach Belieben. Stellte durch Abruscia, erneut Eshele, Levin Kundruweit (zwei Treffer) und Ibrahima Diakite (zwei Treffer) schnell und konsequent auf 7:1. „Die zweite Halbzeit war richtig gut. Da hat die Einstellung und die Körpersprache absolut gepasst und wir haben zielstrebig nach vorne gespielt“, zeigt sich Kosturkov mit der zweiten Hälfte sehr zufrieden: „Wir haben gegen den Ball gut gepresst, und zwar die ganze Mannschaft.“

Ein Lob gab es zudem für die Stürmer. Drei Angreifer erzielten jeweils einen Doppelpack. Einzig der erste Winterneuzugang der Aalener, Marco Rienhardt, tat sich etwas schwer. Mit der Hereinnahme von Meien und Abruscia brachte der VfR mehr Ruhe ins Mittelfeld. „Beide haben perfekte Bälle gespielt und damit deutlich die Hektik aus unserem Spiel genommen“, ergänzt der Co-Trainer der Aalener.

Nach dem ersten Sieg durften sich die Spieler über die ersten zwei freien Tage der Vorbereitung freuen. Sonntag und Montag setzt der Regionalligist mit dem Training aus, um dann ab Dienstag wieder voll anzugreifen. Dann könnte auch der Coach wieder Anweisungen geben. „Die ersten zwei Wochen waren unsere Hauptthemen gegen den Ball zu pressen und vor allen Dingen die richtige Reaktion auf den Ballverlust. Da sollte nicht die Enttäuschung überwiegen, sondern man sollte gleich wieder versuchen, den Ball zurückzuerobern.“

Nach zwei freien Tagen beginnt die Trainingswoche für den VfR mit zwei Einheiten am Dienstag. Am kommenden Samstag wartet dann bereits der dritte Test der Vorbereitung. Gegner ist dann im Greut der Fußball-Oberligist FSV Hollenbach (14 Uhr).