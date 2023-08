Fokussiert zu den nächsten Punkten

Es ist keine leichte Aufgabe. Das Auswärtsspiel der Aalener beim Schlusslicht aus Koblenz an diesem Sonntag (14 Uhr) ist auch eine Einstellungsfrage. Mit einem Torverhältnis von 0:9 und null Punkten klebt TuS Koblenz nach zwei Spieltagen auf dem letzten Platz. Coach Tobias Cramer warnt seine Jungs dennoch eindringlich.

Gegen Steinbach 0:2 und gegen die Stuttgarter Kickers gar 0:7 — keine Frage, die Mannschaft von Spielertrainer Michael Stahl hat sich den Start in die Regionalliga sicherlich anders vorgestellt. Vor allen Dingen nach dem hart erkämpften Aufstieg über die Aufstiegsrunde. Hier hat man bekanntlich keinem geringeren Gegner, als Sonnenhof Großaspach ein weiteres Jahr in der Oberliga beschert.

Den Auftakt gegen Steinbach hat sich Tobias Cramer selbst an Ort und Stelle angeschaut und erkannt, dass der Favorit aus Steinbach sich lange schwer getan hat, den Türöffner zu finden.

„Das, was uns dort erwartet, ist sicherlich sehr schwer zu bearbeiten“, warnt Trainer Cramer davor beim Spiel gegen Koblenz von einem Selbstläufer zu reden: „Die Mannschaft, die dort auf dem Platz steht ist Regionalligatauglich.“ Zumal die TuS sich in ihrem Stadion der Unterstützung der „guten Fanszene“ sicher sein kann. „Obacht. Wir haben noch nichts erreicht“, sagt daher Cramer vor dem Spiel an diesem Sonntag. Es sei mit das Schwerste für alle Beteiligten eine Balance zwischen Euphorie und Ernsthaftigkeit hinzubekommen.

„Wir müssen jetzt den Alltag bewältigen und dazu gehört eben, dass man mit jeder Mannschaft sehr respektvoll umgehen muss.“ Nach den Highlights zum Auftakt, dem 1:1 über Homburg und dem starken Heimsieg gegen die Offenbacher Kickers in der Centus Arena wachsen bei dem einen oder anderen Anhänger womöglich schon wieder die Bäume in den Himmel. Nicht aber bei der Mannschaft.

„Wir haben es gut hinbekommen, den Ball flach zuhalten und konzentriert zu arbeiten“, blickt Cramer auf eine gute Trainingswoche zurück. „Sicherlich fahren wir dahin, um einen Auswärtssieg zu landen.“ Aber eben mit dem nötigen Respekt. Damit auch jedem im Kader die Ernsthaftigkeit klar wird, habe er im Training am Donnerstag noch einmal „Körper und Seele durchgepustet“. Personell hat der VfR keine Baustellen im Kader. „Alle fit“, schickt Cramer nach. Ausgenommen Steffen Kienle, der auf Anraten der Ärzte „moderat“ trainiert. Er sei aber auf einem guten Weg. Wieder in die Mannschaft rücken wird in Koblenz Jascha Döringer nach seiner abgesessenen Gelb–Rot–Sperre aus dem Spiel gegen Homburg (1:1).

„Er wird wieder reinrutschen.“ Damit wird die Startelf genau die Mannschaft sein, die gegen Homburg gleich zum Auftakt in die Runde ein 1:1 eingefahren hat. Im Übrigen genau gegen jenes Topteam der Liga, das nur kurz darauf den Bundesligisten aus Darmstadt eindrucksvoll aus dem DFB–Pokal gekegelt hat.

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen sieht der Coach der Aalener seine Jungs indessen noch nicht am Limit. „Wir haben oftmals noch leichte Fehler beim ersten Ballkontakt, weil wir uns nicht optimal in den Räumen positionieren. Da ist sicherlich noch mehr möglich.“ Man habe durchaus die Qualität, sich aus Drucksituationen, herauszuspielen. „Aber man darf es eben nicht übertreiben.“ Sicher auch nicht an diesem Sonntag beim aktuellen Schlusslicht der Regionalliga in Koblenz.