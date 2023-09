Fokus auf den Umweltschutz

Die Firma Mapal hat das Ziel, die betrieblichen Abläufe an allen Standorten der Unternehmensgruppe nachhaltig auszurichten. Eine Reihe von Maßnahmen setzte der Betrieb in den vergangenen Jahren bereits um. Weitere Projekte stehen kurz vor ihrer Realisierung, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Demnach will Mapal bis zum Jahr 2025 den energiebedingten CO2–Ausstoß seiner Produkte um 40 Prozent gegenüber den Werten von 2015 verringern.

Wie die Konzernleitung schreibt, beschäftigt sich ein eigens eingesetztes Energiemanagement–Team mit ressourcenschonenden und energiesparenden Prozessen im Unternehmen selbst. Zudem arbeiten die Forschungs– und Entwicklungsingenieure daran, die Kunden mit nachhaltigen Werkzeugen und Spannfuttern zu unterstützen.

Stehen Investitionen, wie der Bau oder die Ertüchtigung von Gebäuden beziehungsweise die Erneuerung von Produktionsanlagen an, werden solche Vorhaben unter ökologischen Gesichtspunkten geplant und umgesetzt.

Auch beim Neubau der Niederlassung im indischen Coimbatore setzte Mapal ganz auf Nachhaltigkeit. Rund ein Drittel seines Strombedarfs generiert das Werk über eigene Photovoltaikanlagen und setzte weitere Maßnahmen zum Klimaschutz um. Völlig stromautark arbeitet seit vergangenem Jahr die Niederlassung in Ballarat, Australien.

Im Hauptwerk in Aalen ist seit vielen Jahren ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk in Betrieb. Mapal spart damit jedes Jahr rund 80 Tonnen CO2 ein, heißt es weiter.

Auch im Bereich der Mobilität investiert das Unternehmen in eine grüne Zukunft. Die Firmenflotte wird sukzessive erneuert und mit E– oder Hybridfahrzeugen ausgestattet. Auf dem Besucherparkplatz im Werk Aalen sind bereits sechs E–Ladesäulen mit zwölf Ladepunkten installiert Ein weiterer Ausbau ist in Planung. Die Installation erster Ladepunkte für die Mitarbeiter in Aalen zusammen mit der Erstellung eines PV–Carports auf den Parkflächen steht bereits in den Startlöchern. Das Unternehmen will so mittelfristig weitere 500.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Die aktuellen Investitionen in nachhaltige Projekte allein am Standort Aalen belaufen sich damit nach Firmenangaben auf rund vier Millionen Euro.