Förderprogramme: Wie viel die Stadt Aalen Bürgern bei der Häuslesanierung zahlt

Mit Förderprogrammen nimmt die Stadt Aalen bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Sie will dazu animieren, in die Modernisierung von Wohngebäuden, in die Sanierung von Fassaden, in die Pflanzung von Bäumen sowie in die eigene Energieerzeugung zu investieren.

„Flächen gewINNEN für Aalen“: Mit diesem Programm unterstützt die Stadt Eigentümer von Immobilien, die bauliche, energetische und gestalterische Maßnahmen planen“, berichtet Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle. Es gibt Fördermittel für die umfassende Modernisierung von Bestandswohngebäuden, die vor 1980 errichtet wurden, und für den Ausbau von Dachgeschossen, um zusätzlichen Wohnraum zu gewinnen. Dabei werden oft nicht nur einzelne Gewerke erneuert, sondern umfassende Maßnahmen bewältigt, zum Beispiel die Erneuerung von elektrischen Leitungen, Wasserleitungen oder der Heizung. Der Fördersatz beträgt zehn Prozent der Nettoinvestitionskosten, maximal 12.000 Euro pro Wohneinheit. Bei zwei oder mehr Wohneinheiten kann die Förderobergrenze auf 24.000 Euro angehoben werden. Zusätzlich kann ein Ökobonus von bis zu 7000 Euro gewährt werden. Familien mit Kindern profitieren von der Kinderzulage von 5000 Euro pro Kind unter 18 Jahren.

„Fassadenprogramm: sanieren und begrünen für Aalen“: In der Innenstadt, den Kernbereichen der Ortsteile und an wichtigen Stadteingangs- und Durchfahrtsstraßen werden Fassadensanierungen gefördert. Hierbei steht die gestalterische Aufwertung im Fokus. Der Fördersatz beträgt 25 Prozent der Bruttokosten, maximal 8000 Euro pro Gebäude.

„Lasst Aalen wachsen“: Begrünte Vorgärten mit heimischen Sträuchern und Bäumen schaffen ein qualitätsvolles Wohnumfeld, das nicht nur gestalterische Aufgaben übernimmt, sondern auch klimatische und ökologische. Durch Begrünung wird die Artenvielfalt gestärkt und kühlende Bereiche geschaffen. Dies gilt auch für Fassadenbegrünungen. Baumpflanzungen werden mit Pflanzen im Wert von 500 Euro pro Wohneinheit gefördert und können einmal jährlich über die Stadt bestellt werden. Fassadenbegrünungen werden mit 100 Prozent der Investitionskosten, maximal 2000 Euro gefördert.

„Förderprogramm steckerfertige Solaranlagen“: Den eigenen Strom direkt am Balkon produzieren und damit den Geldbeutel und die Umwelt schonen. Das kann mit steckerfertigen Solaranlagen erreicht werden. Der Fördersatz beträgt pauschal 75 Euro für 600 Wp bis 800 Wp Anlagen und kann seit dem 1. Januar beantragt werden.

„Klimafreundliches Bauen“: Seit Anfang 2023 beschäftigt die Stadt Aalen zwei Lotsinnen für klimafreundliches Bauen, die Bauherrinnen und Bauherren zum nachhaltigen Bauen im Bestand und Neubau beraten und wertvolle Tipps zu Fördermöglichkeiten geben.

Ansprechpartnerinnen

„Flächen gewINNEN“ und Fassadenprogramm: Ann-Kathrin Schneele, Mail [email protected], Telefon 07361/521557; Baumpflanzprogramm: Nadja Horic, Mail [email protected], Telefon 07361/521893; Klimafreundliches Bauen: Lisa Zulley, Mail [email protected],Telefon 07361/521897, Klimafreundliches Bauen und Steckerfertige Solaranlagen: Eveline Müller, Mail [email protected], www.aalen.de/steckerfertigesolaranlagen, Telefon 07361/521330.

