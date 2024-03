Fördergeld: 33 Millionen Euro für den Weg ins Gigabit-Zeitalter

„Gigabitnetze sind die Lebensader einer modernen Gesellschaft und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Deshalb fahren wir als Landesregierung seit Jahren eine Milliardenoffensive beim Breitbandausbau“, sagte Innenminister Thomas Strobl bei der Übergabe der Förderbescheide am 1. März in Stuttgart. Auch Landrat Joachim Bläse und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Ostalbkreis waren am vergangenen Freitag in Stuttgart und erhielten insgesamt 32,97 Millionen Euro für den weiteren Breitbandausbau.

Land gibt insgesamt sechs Millarden Euro aus

„Gemeinsam mit dem Bund haben wir inzwischen bislang die gigantische Summe von über sechs Milliarden Euro in die digitale Zukunft des Landes investiert. Das ist ein Meilenstein auf unserem Weg ins Gigabit-Zeitalter“, betonte der Stellvertretende Ministerpräsident und Digitalisierungsminister Thomas Strobl anlässlich der ersten Übergaberunde von Förderbescheiden. 25 Zuwendungsbescheide für 22 Zuwendungsempfänger aus 13 Landkreisen in Höhe von fast 100 Milliionen Euro wurden ausgegeben.

Bläse will "ideale Standortbedingungen"

„Wir sind dankbar für die Fördergelder, die es Kreis und Kommunen im Ostalbkreis ermöglichen, den Breitbandausbau weiter voranzubringen und so ideale Standortbedingungen zu schaffen“, so Ostalb-Landrat Bläse. Für den Backbone-Ausbau von Ellwangen-Elberschwenden bis Bopfingen-Kerkingen erhält der Kreis 326.012 Euro. Die Gemeinde Schechingen wird mit 891.004 Euro gefördert und kann damit den FTTB-Ausbau der grauen Flecken im Gemeindegebiet durchführen. Für die Mit- und Neuverlegung von Kabelschutzrohren in Zöbingen erhält die Gemeinde Unterschneidheim 16.738 Euro.

Fördermittel des Landes in Höhe von jeweils über 15 Millionen Euro bekommen mehrere Kommunen im Ostalbkreis als sogenannte Förderantragscluster. Hier war das Breitbandkompetenzzentrum des Landratsamts bei der Antragsstellung und der Schaffung der Voraussetzungen zur Antragsstellung tätig. So erhalten Bopfingen, Neresheim, Leinzell, Stödtlen, Tannhausen und Unterschneidheim für den Ausbau ihrer dunkelgrauen Flecken zusammen insgesamt 15.982.800 Euro. Ebenfalls für den Ausbau der dunkelgrauen Flecken gehen 15.770.000 Euro an das Cluster bestehend aus Lauchheim, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Heuchlingen, Hüttlingen, Jagstzell, Neuler, Rainau und Ellwangen.

Häusler: "Ausbau kommt ein gutes Stück voran"

Die Grünen-Abgeordnete Martina Häusler freut sich über weitere Orte mit schnellem Internet in ihrem Wahlkreis: „Mit der Landesförderung kommen bei uns die Gemeinden Schechingen und Unterschneidheim und die Stadt Ellwangen beim Ausbau des schnellen Internets ein gutes Stück voran. Der Ausbau der dunkelgrauen Flecken in Schechingen, Bopfingen, Neresheim und weiteren Kommunen trägt dazu bei, dass die Anwohnerinnen und Anwohner dort rasch von einer leistungsfähigen Leitung von mindestens 100 Mbit pro Sekunde profitieren.“

Ausdrücklich betonte Innenminister Strobl die Bedeutung der Kommunen beim Breitbandausbau: „Dort, wo die privaten Unternehmen nicht in den Netzausbau investieren, starten die Kommunen Initiativen für den Ausbau des schnellen Internets. Ohne die entsprechenden Anträge und ganz wichtig, ohne die Sicherstellung des Eigenanteils, kämen Land und Bund erst gar nicht mit ihrer Förderung ins Spiel.“ Die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben bisher mit ihrem Eigenanteil von 1,2 Milliarden Euro aus kommunalen Budgets in den Ausbau des schnellen Internets investiert.