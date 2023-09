In Anerkennung für den herausragenden und selbstlosen Einsatz beim Hochwasser im Ahrtal 2021 hat das Land Rheinland-Pfalz insgesamt 79 Helferinnen und Helfern aus dem Ostalbkreis und dem Landkreis Heidenheim die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille verliehen.

Die mit der Fluthilfemedaille ausgezeichneten Helfer gehören den Feuerwehren Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen sowie dem DRK-Kreisverband Aalen, dem Maltester Hilfsdienst der Stadtgliederung Aalen, der Johanniter Unfallhilfe sowie der Notfallseelsorge Ostalbkreis an. Außerdem wurden Helferinnen und Helfer der Feuerwehren Heidenheim und Königsbronn sowie des DRK-Kreisverbands Heidenheim, Bereitschaft Niederstotzingen, mit der Fluthilfemedaille ausgezeichnet.

Die Medaille wurde im Namen der Landesregierung Rheinland-Pfalz stellvertretend durch das Land Baden-Württemberg übergeben. Hierzu hatte das Regierungspräsidium Stuttgart kürzlich zu einer Feierstunde ins Ostalbkreishaus in Aalen eingeladen. Vorbereitet wurde die Veranstaltung gemeinsam von den Landkreisen Heidenheim und Ostalbkreis.

Im Rahmen der Ehrung dankte Sigrun von Strauch, Regierungsvizepräsidentin des Regierungsbezirks Stuttgart, den zahlreichen Helferinnen und Helfern auch im Namen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling und des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl. In ihrer Rede betonte sie: „Das Land Baden-Württemberg hat mit großem Einsatz dazu beigetragen, den Menschen dort und in den betroffenen Landkreisen in Rheinland-Pfalz in dieser schweren Zeit beizustehen. Das ist ein wirklich schönes Beispiel für länderübergreifende Solidarität.“

Dr. Joachim Bläse, Landrat des Ostalbkreises, erinnerte daran: „Uns allen sind die Bilder der Verwüstung noch im Kopf. Ich kann mich noch gut an die Gesichter erinnern, als ich zurückkehrende Einsatzkräfte aus dem Ahrtal im Greut in Aalen empfangen habe. Sie haben alles für die Menschen im Ahrtal gegeben, dafür gilt unser außerordentlicher Dank. Bedanken möchte ich mich auch bei Bund und Land für die Unterstützung bei der Ausrüstung im Katastrophenschutz. Nur mit einer hervorragenden Ausrüstung können Einsätze wie dieser und Einsätze in der Zukunft gemeistert werden.“

Peter Polta, Landrat des Landkreises Heidenheim, drückte den Helferinnen und Helfern ebenfalls seinen außerordentlichen Dank aus und zollte ihnen für ihren uneigennützigen Einsatz höchsten Respekt. Zusätzlich hob er hervor: „Die Tragödie in Ahrweiler muss uns eine Lehre sein und zeigt uns, dass wir im Bereich Bevölkerungs- und Katastrophenschutz jetzt und in Zukunft besser aufgestellt und gut vorbereitet sein müssen. Der Landkreis Heidenheim unternimmt deshalb aktuell große Anstrengungen, diesen Bereich wieder mehr in den Fokus zu rücken.“