Flüchtlinge: Im Ostalbkreis wird der Wohnraum knapp

Es wird zunehmend schwieriger, die Geflüchteten unterzubringen. Denn zum einen fehlt es an Wohnraum, zum anderen lässt die Akzeptanz in der Bevölkerung nach. Dies haben Landrat Joachim Bläse und Carsten Hiller, der Geschäftsbereichsleiter Integration und Versorgung im Landratsamt, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Gesundheit und Soziales und des Jugendhilfeausschusses deutlich gemacht. Bläse will eine Unterbringung der Flüchtlinge in Hallen oder Zeltstädten unbedingt vermeiden und betonte, hier handele es sich um eine Pflichtaufgabe, die er erfüllen wolle, denn darauf habe er einen Eid abgelegt.

Hiller sagte, das Land verteile zurzeit pro Monat etwa 1500 ukrainische Geflüchtete auf die Landkreise. Diese und die Städte und Gemeinden kämen jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen ‐ auch der Ostalbkreis. In diesem Jahr sei angesichts der Dynamik mit mehr Asylanträgen als in jedem Jahr seit 2016 zu rechnen. Er erwarte dass man in diesem Jahr 1200 Ukrainer werde unterbringen müssen. Es könnten aber auch mehr sein, denn erfahrungsgemäß stiegen die Zugangszahlen im Herbst. Auf jeden Fall brauche man weitere Unterkünfte.

Kapazitäten mussten kreisweit erhöht werden

Zurzeit leben nach seinen Angaben rund 4.000 ukrainische Geflüchtete im Ostalbkreis. Seit Beginn des Krieges hat der Landkreis 1.733 Ukrainer in seinen Unterkünften aufgenommen. Über 1.200 Ukrainer haben sie bereits wieder verlassen, wurden den Kommunen in der Anschlussunterbringung zugeteilt oder sind weggezogen. Um die hohen Zugangszahlen zu bewältigen, sei es notwendig gewesen, die Kapazitäten kreisweit massiv zu erhöhen, neue Unterkünfte zu erschließen und in kürzester Zeit zur Belegung vorzubereiten. Zurzeit verfüge man über 1.249 Plätze in 16 Unterkünften in Aalen, Schwäbisch Gmünd, Bopfingen, Neresheim, Essingen, Kirchheim, Lorch und Schechingen, wobei es beispielsweise in Gmünd sechs Unterkünfte gebe. Dort werde jedoch eine größere wegfallen, weswegen man 300 zusätzliche Plätze schaffen müsse.

Menschenwürdige Unterbringung ist das Ziel

Habe sich die Bevölkerung im vergangenen Jahr sehr engagiert, fuhr Hiller fort, um die Geflüchteten aus der Ukraine unterzubringen, werde nun die Wohnraumbeschaffung in den Kommunen, die für die Anschlussunterbringung zuständig sind, immer schwieriger. Jedoch sei der Kreis darauf angewiesen, dass die Flüchtlinge seine Unterkünfte wieder verlassen können, um den Zuweisungen durch das Land gerecht zu werden. Bis Mitte diesen Jahres sei es gelungen, über 500 ukrainische und sonstige Geflüchtete den Städten und Gemeinden des Ostalbkreises zuzuweisen.

Neben der Bewältigung der Ukrainekrise dürften nämlich die regulären Flüchtlinge nicht in Vergessenheit geraten, die ebenfalls in die Anschlussunterbringung einzubeziehen seien. Auch wenn es immer schwieriger werde, wolle man weiter versuchen, alle menschenwürdig unterzubringen. Hiller zuversichtlich: „Die Herausforderungen bleiben groß, aber in irgendeiner Form schaffen wir das!“

Gerechte Verteilung muss sichergestellt werden

Das werde aber nur gehen, wenn die Gesellschaft mithelfe, sagte der Landrat. Aber momentan fehlt dafür nach Bläses Einschätzung eine Mehrheit. Die Unterkünfte seien voll und bis es auf höherer Ebene eine Entscheidung in der Migrationsfrage gebe, wie es sich jetzt abzeichne, müsse man die Menschen unterbringen. Er spüre, dass die Gemeinden sagten, sie hätten genug getan. Hier gehe es aber um kommunale Solidarität und keine Ebene könne aussteigen. Man brauche hier auch Europa. Und es müsse bei dieser Gemeinschaftsaufgabe eine gerechte Verteilung sichergestellt werden.

Als einzige meldete sich Susanne Mützel (AfD) zu Wort. Endlich sei klar, dass es so nicht weitergehen könne und nun entwickle es sich vielleicht in die richtige Richtung. Der Ausdruck „Wir schaffen das“ sei fehl am Platz. „Wir werden überflutet im wahrsten Sinn des Wortes!“