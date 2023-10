30 Kilometer hat sie laufen müssen mit ihrem 16-jährigen Sohn, um dann in einer Schule zu schlafen. Zunächst ist es Richtung rumänischer Grenze gegangen, dann aber doch noch einmal Richtung Lemberg in Polen. In Rumänien über die Grenze zu kommen, war zu kompliziert. 25 Stunden Zugfahrt sind dazugekommen, im Stehen verbracht, zu voll ist der Zug gewesen. Müde, erschöpft, schmutzig. Dann endlich sind Tetiana Falkovska und ihr Sohn Roman in Saarbrücken angekommen, nach einer gefühlten Ewigkeit. Mann Oleksandr und der ältere Sohn Dmytro sind in der Ukraine geblieben. Ein Gesetz verlangt es, dass die Männer ab 18 Jahren in der Ukraine bleiben müssen.

Das Leben der Falkovskas ist durch den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine gänzlich auf den Kopf gestellt worden. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 51 Jahren noch einmal ein neues Leben beginnen muss. Aber die Alarme in der Nacht waren nicht mehr auszuhalten“, sagt die Deutschlehrerin, die mittlerweile mit ihrem jüngeren Sohn Roman eine Wohnung in Aalen gefunden hat. Falkovska ist eine Kämpferin, eine Powerfrau. Während des Gesprächs lacht sie viel, unvorstellbar bei all dem Leid, was ihr und Tausenden durch den Krieg widerfahren ist. „Ich muss kämpfen, ich muss lachen, sonst wird sich das auf meine Psyche auswirken, das will ich vermeiden. Vielen anderen Flüchtlingen ist es bereits so ergangen“, sagt sie selbst. So hörte sie von einer Ukrainerin, die mit ansehen musste, wie ihr Sohn erschossen wurde. Diese Frau sei nicht mehr sie selbst gewesen, erinnert sich Falkovska genau. Durch ihre frühe Flucht, direkt nach Kriegsbeginn im Februar 2022, haben sie selbst nicht viel Leid mit ansehen müssen. Die Geschichten der Mitflüchtlinge aber treffen sie ähnlich in Mark und Bein.

In Saarbrücken blieben die beiden zwei Wochen lang, dann mussten sie weiterziehen, die Bekannten, bei denen sie zunächst unterkommen konnten, wollten es so, wie Falkovska achelzuckend berichtet. Weiter ging es nach Aalen, hier war sie bereits vor Jahren einmal zu Besuch gewesen. Die Lehrerin für ukrainische und deutsche Sprache ist fast nahtlos an ihre Flucht wieder ins Berufsleben in Deutschland eingestiegen. Zunächst an der VHS, dann an der Schillerschule. Mittlerweile arbeitet sie an der Wellandschule, betreut dort einen Altersklassen-Mix von ukrainischen Kindern der Klassen sechs bis neun. Ida Schäfer, Lehrerin an der Waldorfschule und ihre Familie halfen den beiden, als sie in Aalen angekommen waren. Falkovska war schon häufig in Deutschland, jedoch stets als Touristin. „Die Familie Schäfer war super lieb und hat uns sehr geholfen“, sagt sie. Ebenfalls sehr behilflich war das Ärzte-Ehepaar Kuklinski, das den Falklovskas ordentlich unter die Arme gegriffen habe, berichtet sie. Vor allem bei den behördlichen Dingen, aber auch mit Möbeln griffen sie den beiden tatkräftig unter die Arme. Von der Nato aber sei sie enttäuscht, da hatten sich ein Großteil der Ukrainerinnen und Ukrainer deutlich mehr Unterstützung gewünscht, sagt sie ganz klar. Vor allem der Teil der Ukraine, in dem noch Frieden herrscht, müsse von der EU besser geschützt, ein Kriegsende endlich herbeigeführt werden.

Der Drang, alleine leben zu wollen, wenn man es schon Jahrzehnte gewohnt war, mitten im Leben stand, ist ein starker gewesen und so sind Falkovska und ihr Sohn schließlich nach zwei Monaten in eine eigene Wohnung umgezogen. Kurz nach ihrer Ankunft erkundigte sich bereits das Landratsamt, ob sie nicht als Dolmetscherin arbeiten könne. Als dann bekannt wurde, dass sie sogar Deutschlehrerin ist, sei alles ganz schnell gegangen. Zunächst gab sie Orientierungskurse an der VHS, damit begann ihr deutsches Berufsleben. Eine gewisse Zeit hatte sie eine Klasse in der Ukraine noch online betreut, das aber wollte die Schule selbst schließlich spätestens dann nicht mehr, als die Kinder wieder in die Schule zurückkehren konnten. Zwei Lehrerkolleginnen von ihr sind ebenfalls in der Nähe gelandet, arbeiten mittlerweile in Göppingen. Mit ihnen tauscht sie sich regelmäßig aus.

Die vielen Ukrainerinnen, die derzeit in Deutschland leben, seien unsicher, wie es weitergehe. Die Aufenthaltsgenehmigungen gelten stets nur für ein Jahr. Auch Falkovskas reicht nur noch bis März 2024, bis heute weiß sie nicht, ob diese noch einmal verlängert wird oder nicht. Damit ist dann auch eine ungewisse Komponente an ihren Job geknüpft. Bei ihrem Sohn Roman verhält es sich anders. Er hat eine Ausbildung als Systemplaner bei den Gebrüdern Schneider in Stimpfach gefunden. Er darf über ein Studi-Visum seine Ausbildung, die auf vier Jahre angelegt ist, in Deutschland beenden. Auch er spricht schon recht gut deutsch, hat dies in der Ukraine gelernt. Den Anschluss aber habe er noch nicht gefunden, Freundschaften seien nicht entstanden. Tetiana Falkovska hofft, dass sich das während der Ausbildung noch ändern werde.

Ihr älterer Sohn Dmytro ist 28 Jahre alt und studiert in der Ukraine, möchte Kameramann oder Journalist werden. Kiew selbst sei recht gut geschützt, weswegen auch ihr Mann Oleksandr seine zwei Cafés weiterhin betreiben könne, erzählt sie. „Es vergeht aber kaum ein Tag, an dem er nicht sagt, dass wir doch wieder nach Hause kommen sollen.“ In diesem Jahr war sie schon dreimal zu Besuch in ihrer Heimat. Noch aber sei es nicht so weit, für immer zurückzukehren.

Ihre Eltern wohnen in der Stadt Perejaslaw, südlich von Kiew. Beide sind schon über 83 Jahre alt. Dass sie sie aktuell nicht unterstützen kann, nagt an ihr. Etwas Heimat aber hat sie dann doch noch auf der Ostalb. Die Schwester ihres Mannes arbeitet bereits seit neun Jahren in Waiblingen als Ärztin, die Eltern ihres Mannes wohnen ebenfalls dort. Sie können sich aber nicht so häufig sehen, wie sie es sich wünschen. Falkovska selbst hat kein Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nehme alles zu viel Zeit in Anspruch, schließlich müsse sie arbeiten. Aber auch die Gewissheit, jemanden in der Nähe zu haben, ist ein kleiner Trost.

Dass sie in Aalen nicht heimisch wird, dafür könnten die Menschen vor Ort nur wenig. „Wir sind den Deutschen natürlich sehr dankbar, dass sie uns helfen und uns bei sich aufnehmen. Der Großteil der Kriegsflüchtlinge aber möchte wieder in die Heimat zurück. Sie haben in der Ukraine ihre Häuser, Wohnungen, ihr Leben, das ist ihre Heimat“, erklärt sie.

So hoffen sie natürlich, dass der Krieg endlich ein Ende nehmen wird ‐ und sie wieder nach Hause können.