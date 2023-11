Flex steht wieder auf der Bühne

Nach seiner Erkrankung wird der Aalener Musiker Michael „Flex“ Flechsler am kommenden Donnerstag ab 19.45 Uhr wieder „seine“ KubAA-Stage im Veranstaltungssaal des Aalener Kulturbahnhofs moderieren.

Auch diese Ausgabe der KubAA-Stage wird international, vielfältig und bunt. Gemeinsam haben die Künstlerinnen und Künstler, die am kommenden Donnerstag auf der Bühne stehen werden, aber eines: ihre Liebe zur Musik. Moderator und Aalener Urgestein „Flex“ Flechsler wird nach langer Pause die Show wieder moderieren! Zu Gast sind diesmal die Formationen „hale01“ aus Heidelberg, „Las Cucarachas“ aus Aalen und „Carina & Maurizio“ aus Schwäbisch Gmünd.

„hale01“: Hinter diesem Namen verbergen sich Hanna und Lea, hauptberuflich Mitbewohnerinnen und seit 2022 auch Band-Kolleginnen. „hale01“ ist ein Newcomer Indie-Pop-Duo aus Heidelberg. Gemeinsam mit einer Gitarre bringen sie in facettenreicher Zweistimmigkeit ihre englischen Texte auf die Bühne. Das Duo berührt mit ruhigen, englischen Texten und ihren wunderschönen Stimmen, die von Leas Gitarrenmusik begleitet werden.

„Las Cucarachas“: Hinter dem spanischen Namen stecken die beiden Musikerinnen Veronica Gonzalez und Inga Rincke. Das rhythmische Duo hat ein buntes Repertoire aus Liedern aus aller Welt dabei.

Mit Gitarre, Percussion, Handpan und Gesang stimmen sie mal temperamentvoll, mal besinnlich Arrangements aus Lateinamerika, Afrika, Spanien, und Deutschland an. Es wird in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten gesungen. Gewürzt wird die Musik durch rhythmisch experimentelle Ausschweifungen.

„Carina & Maurizio“: Sowohl Carina, als auch Maurizio sind aus der Musikszene in und um Schwäbisch Gmünd herum nicht mehr wegzudenken. Maurizio verbreitet mit seiner Italo Band „Due piu Due“ seit vielen Jahren italienisches Flair im Ländle und ist zudem mit seiner eigenen Bluesband unterwegs. Und auch Carina hat ihn, den Blues. Sie widmet sich außerdem mit ihrer Band dem Jazzgesang.

In ihrem Duo finden sich zwei Stimmen zusammen, die perfekt harmonieren. Mit viel Emotion in ihren italienischen, englischen und deutschen Rock-Pop Balladen ziehen sie ihr Publikum in den Bann und laden zum Träumen ein.

Die KubAA-Stage gibt es seit Oktober 2021. Die musikalischen Gäste spielen jeweils alleine und gemeinsam mit der KubAA-Hausband „Kerry & the Diamonds“ unter der Leitung von Matthias Kehrle. Moderiert wird der Abend nach langer Pause wieder von Michael „Flex“ Flechsler.

Karten für die KubAA-Stage gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Aalen sowie unter www.reservix.de