Fischerin ist mit blauem Kleid ein echter Hingucker

In den 70er–Jahren hat Inés Hermann in der Mainacht der bronzenen Figur am Fischerinnenbrunnen eine Kittelschürze angezogen, jetzt fünf Jahrzehnte später trägt diese ein von ihr selbstgenähtes Kleid. Seither ist das Fischermädchen in der kleinen Grünanlage zwischen Rombacher Straße und Friedhofstraße der Hingucker schlechthin. Mit ihrer Aktion möchte Inés Hermann, die seit 16 Jahren an der Aalener Volkshochschule Kurse zum Thema Nachhaltigkeit gibt, auf die Gefahr von „Fast–Fashion“ aufmerksam machen.

„Kaufen, tragen, wegschmeißen, so funktioniert das System der Wegwerfkleidung. Doch immer schneller und billiger gibt es nicht umsonst. Den Preis dafür zahlen die Umwelt, das Klima und viele Menschen im Globalen Süden.“ Mit diesen Worten macht die in Aalen geborene, in der Triumphstadt aufgewachsene und seit Jahrzehnten in Waldhausen lebende Inés Hermann auf einem Plakat neben dem Fischerinnenbrunnen ihrem Ärger über die sogenannte „Fast–Fashion“ Luft. Dieses Geschäftsmodell in der Bekleidungsindustrie, bei dem die Kollektionen angesichts des Kleiderkonsums schnell und trendbezogen designt und zu niedrigen Preisen produziert und verkauft werden, ist ihr ein Dorn im Auge. Damit würden wertvolle Ressourcen wie Wasser, Baumwolle und Erdöl verschwendet. Überdies verschmutzten große Mengen an Treibhausemmissionen die Böden und Flüsse durch giftige Abwässer aus den Färbereien. Nicht zuletzt würden riesige Müllberge produziert, von der Ausbeutung der Menschen auf den Baumwollfeldern, in den Spinnereien, Färbereien und Nähereien ganz abgesehen, sagt Inés Hermann.

Neue Kleidung hat sich die heute 61–Jährige, die sich selbst als Modeverweigerin bezeichnet, noch nie gekauft. Seit der Punkzeit in den 70er–Jahren trägt sie Second–Hand–Textilien oder näht sich ihre Klamotten aus einem Fundus an Altkleidern selbst. Den Trend, immer mehr Kleidung zu konsumieren, die im Altkleidersack wandert, wenn sie nicht mehr „in“ ist, macht sie nicht mit. Ein Graus sind ihr vor allem Billigwaren von Modekonzernen, wie dem chinesischen Ultra–Fast–Fashion–Unternehmen „Shein“, die mit Dumpingpreisen den Modemarkt auch in Europa überschwemmen.

Billig eingekauft und von der Stange ist auch das blaue Kleid nicht, das die Fischerin in Aalen trägt. Vielmehr wurde dieses von Inés Hermann aus verschiedenen Altkleidern selbst gefertigt. Die Skulptur des Freudenstadter Bildhauers David Fahrner nach ihrem Maischerz nochmals einzukleiden, sei der fünffachen Mutter schon lange eine Herzensangelegenheit gewesen, die sie vor zwei Wochen schließlich verwirklicht hat. Warum ihr Maischerz in den 70er–Jahren als Vandalismus gewertet wurde, leuchtet ihr heute immer noch nicht ein. Immerhin habe sie ebenso wenig kaputt gemacht wie weitere Bürger, die der Fischerin immer wieder in der Mainacht einen Büstenhalter oder andere Kleidungsstücke angezogen haben.

Dass die Skulptur ein Hemdchen trägt, hätten sich indes viele Aalener gewünscht, die ihren Unmut über diese Art von Kunst 1960 auch in Leserbriefen in den „Aalener Nachrichten“ (damals Aalener Volkszeitung“) zum Ausdruck brachten. Schamlos und sittenwidrig auch für die Pennäler, die auf ihrem Weg zum Schubart–Gymnasium an dem barbusigen Mädchen vorbeigehen mussten, empfanden einige das Fischermädchen, das vor seiner Installierung in Bronze als Gipsfigur vorübergehend den Brunnen zierte, den die Kreissparkasse der Stadt Aalen stiftete.

Jetzt, über sechs Jahrzehnte später, ist das Fischermädchen wieder in aller Munde, weil es angezogen ist. Bürger, die an ihm vorbeilaufen, freuen sich über das Outfit, das ihr Inés Hermann mit einem blauen Kleid verpasst hat. Mit diesem nimmt sie Bezug auf die Journalistin Meike Winnemuth, die im Jahr 2009 im Rahmen eines Experiments ein Jahr lang ein und dasselbe blaue Kleid getragen hat, um in Sachen übermäßigem und billigem Kleiderkonsum zum Nachdenken anzuregen. Die Idee, die Fischerin als Modell für ihre Botschaft zu nutzen, ist aufgrund des Anfang Juli stattgefundenen und im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens stehenden ersten JAAMarkts im Stadtgarten entstanden, sagt Hermann. Bereits hier kleidete sie die dort installierte Metallguss–Plastik der Großvögel des Bildhauers Fritz Nuss mit einem barocken Kleid aus alten Jeans ein, was bei den Besuchern angekommen sei.

Kurse zum Thema Nachhaltigkeit gibt Inés Hermann seit 2006 an der Aalener Volkshochschule. Neben ihres Berufs beim Landratsamt, wo sie schwerpunktmäßig im Dezernat Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen tätig war. Nebenbei musste die zweifache Oma — ein drittes Enkelkind kündigt sich im Oktober an — ihre fünf Kinder aufziehen. Mittlerweile sind diese bis auf das Nesthäkchen allesamt aus dem Haus und im kommenden Jahr geht die 61–Jährige in Rente. Doch auch im Unruhestand will sie weiterhin an über 25 Volkshochschulen in Baden–Württemberg und Bayern Kurse geben, die darüber informieren, wie aus Alttextilien Nützliches entstehen kann, oder wie Seife, Putzmittel oder Kosmetik selbst hergestellt werden können. Ihre Tipps und Tricks samt Rezepten hat sie als Autorin in mehreren Büchern bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht. Überdies hat sie eine Homepage (www.siedekessel.de) und einen Blog (www.handarbeitskultur.de), die ihr Mann gestaltet hat.