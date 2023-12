Das alte Jahr geht langsam dem Ende entgegen. Und schon so manchen Bürgern graut es vor der Silvesternacht, in der Massen an Raketen gen Himmel gezündet, Böller verschossen und Feuerwerksbatterien losgelassen werden. Warum die Stadt Aalen im Gegensatz zu anderen Städten kein Böllerverbot verhängt und dafür eine Lasershow initiiert, leuchtet vielen nicht ein. Immerhin habe man mit der Firma Lobo ein Unternehmen vor Ort, mit dem man eine solche initiieren könnte.

Freude über bunten Himmel - andere sehen Rot

Während sich die einen über den bunten Himmel an Silvester freuen, sehen andere diesbezüglich Rot. Vor allem Hundehalter, deren Vierbeiner bereits Tage vor der Neujahrsnacht unter der Knallerei leiden, haben sich in der Vergangenheit an zahlreichen Petitionen auch in sozialen Medien wie Facebook beteiligt, um dem ohrenbetäubenden Geknalle ein Ende zu bereiten. Ohne Erfolg. Die Hoffnung, dass die Stadt Aalen analog zu anderen Städten diese Neujahrstradition verbietet, erfüllt sich auch in diesem Jahr nicht.

Böllerverbot teilweise vorhanden

„Ein Böllerverbot besteht bereits in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Fachwerkhäusern“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Und selbst hier sei es schwierig, die Einhaltung zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden. Insofern würde auch ein von der Stadt organisiertes zentrales Feuerwerk oder gar eine Lasershow Bürger nicht davon abhalten, in der Neujahrsnacht im privaten Kreis Böller und Raketen zu zünden. Überdies sei eine Lasershow der Firma Lobo sowohl finanziell als auch vom organisatorischen Aufwand nicht zu bewältigen.

Lasershow heutzutage nicht mehr finanzierbar

Eine solche hat es Aalen in der Vergangenheit allerdings schon gegeben. Der Geschäftsführer Lothar Bopp erinnert sich an die Reichsstädter Tage 1986 und 1990 und an eine Lasershow, die anlässlich von „40 Jahre Baden-Württemberg“ im Jahr 1992 über die Bühne gegangen sei. Der Nachteil einer Lasershow im Gegensatz zu einem zentralen Feuerwerk, das viele Städte organisieren, sei, dass eine solche nur an einem bestimmten Standort gesehen werden könne. Eine solche über die ganze Stadt zu organisieren, sei unbezahlbar, sagt Bopp, für den die Knallerei in der Silvesternacht in Zeiten von Klimaklebern und Protestaktionen von Fridays for Future nicht mehr zeitgemäß sei, auch wegen der immensen Feinstaubbelastung.

Bewusstsein für zeitgemäßes Feuerwerk wecken

Und diese ist in der Silvesternacht hoch. Jedes Jahr werde laut Zahlen der Messtation des Landesamts für Umwelt Baden-Württemberg in der Bahnhofstraße der zulässige Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Das weiß auch Andreas Wenzel, BUND-Co-Regionalgeschäftsführer, für den es an der Zeit sei, das Bewusstsein für ein zeitgemäßes Silvester-Feuerwerk zu wecken und Alternativen wie Lichtshows und öffentliche Pyrospektakel in die Tat umzusetzen.

Knallerei für Tier ist der reinste Horror

Dabei denkt er auch an die Tiere, für die die alljährliche Knallerei der reinste Horror sei, da sie die Geräusche nicht einordnen könnten. Für Haus-, Wild- und sogenannte Nutztiere bedeute die Knallerei Stress, Panik und häufig Todesangst. Und das nicht nur in der Silvesternacht, sondern auch an den Tagen rund um den Jahreswechsel. Denn obwohl das Abbrennen von Pyrotechnik nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt ist, halte sich nicht jeder daran. Trotz der satten Strafe, die beim Verstoß fällig werden kann. Denn wer außerhalb der genehmigten Zeiten böllert, kann mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro belegt werden, sagt Karin Haisch.

Polizei hat in Silvesternacht alles im Blick

Die Einhaltung des Böllerverbots habe auch die Polizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf dem Schirm, sagt Bernd Märkle, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Aalen. „In der Silvesternacht werden die Schichten der einzelnen Reviere stark besetzt sein. Zusätzlich werden sie durch den Bezirksdienst unterstützt“, sagt Märkle, der verstärkte Kontrollen zum Jahreswechsel ankündigt.

An die Vorschriften sollte sich gehalten werden

Haisch appelliert an die Bürger, sich an die Vorschriften zu halten und nach der Knallerei ihren verursachten Müll mitzunehmen und zu entsorgen. Es könne nicht sein, dass dieser auf Kosten der Allgemeinheit von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs eingesammelt werden muss. Vor allem an Brennpunkten wie den Limes-Thermen sehe es nach der Silvesternacht jedes Jahr verheerend aus. Unterstützt werden die städtischen Mitarbeiter beim Aufräumen seit vielen Jahren durch die Mitglieder der islamischen Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat, die am Neujahrstag den Großteil der Reste der Knallerei in der Innenstadt beseitigen.