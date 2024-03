Feuerwehrfahrzeug geht von Aalen nach Saporischschja

Vergangene Woche hat sich erneut ein Feuerwehrfahrzeug von Aalen über Heidenheim auf den weiten Weg in die Ukraine gemacht. Gleichzeitig ist damit eine Spende an die Feuerwehr in Antakya/Hatay verbunden. „Damit tun wir doppelt etwas für den guten Zweck“, freute sich Oberbürgermeister Frederick Brütting bei der Übergabe des Fahrzeugs im Aalener Rettungszentrum.

Es ist, wie bereits das Aalener Fahrzeug im vergangenen Jahr, für die Feuerwehr der ukrainischen Stadt Saporischschja bestimmt. Der finanzielle Restwert des ausgemusterten, aber noch voll funktionsfähigen Löschfahrzeugs, soll in Form von Spenden an die Feuerwehrleute in Antakya/Hatay fließen, die noch immer unter den verheerenden Folgen des Erdbebens leiden und dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen sind.

Fahrzeug stammt ursprünglich vom Starnberger See

Das Fahrzeug wurde ursprünglich von der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Berg am Starnberger See an den Kulturclub Antakya Aalen für die Erdbebenhilfe gespendet.

Die Verbindung sei über private Kontakte zustande gekommen und der Kulturclub habe sich entsprechend engagiert, um das Fahrzeug nach Aalen zu holen, erläuterte Brütting. Aufgrund eines Einfuhrverbots in die Türkei konnte der ursprüngliche Plan nicht realisiert werden, weshalb gegen eine Spende das Fahrzeug vom Kulturclub Antakya Aalen mit Unterstützung des Deutsch-Ukrainischen Vereins Aalen und des Vereins Heidenheim-für-Ukraine.de jetzt nach Saporischschja überführt wird. „So können wir zweifach Gutes tun, und das Fahrzeug wird in der Ukraine dringend gebraucht und kann noch gute Dienste tun. Zwei starke Vereine setzen sich für die internationale Partnerschaft und Hilfe ein“, betonte der OB und bedankte sich bei den Vereinen für ihr Engagement.

Fahrzeug in Aalen nochmals durchgecheckt

Das Fahrzeug wurde in der Werkstatt der Aalener Feuerwehr für den Einsatz in der Ukraine nochmals durchgecheckt. „Wir haben die defekte Pumpe repariert“, berichtet der Aalener Feuerwehrkommandant Kai Niedziella. Zudem habe man über Kontakte zu anderen Feuerwehren dort nicht mehr benötigte Schutzausrüstung für die Kollegen in der Ukraine übergeben.

Der Restwert des Löschzuges wird mit rund 6000 Euro angesetzt. Neben dem Deutsch-Ukrainischen Verein Aalen haben bereits die Kreissparkasse Ostalb, das Roten Kreuz Aalen sowie die Stadt Aalen dafür gespendet. „Wer spenden möchte, kann dies gerne tun“, sagte Oberbürgermeister Frederick Brütting und bedankte sich abschließend herzlich für die bereits zugesagten Gelder.

Spendenkonto

Geldspenden sind nach wie vor willkommen. Spendenkonto: DRK Kreisverband Aalen e.V., IBAN DE59 6145 0050 0110 0704 49, BIC: OASPDE6AXXX, Verwendungszweck „Erdbebenhilfe Feuerwehr Antakya/Hatay“.

Spendenkonto: