Bei der Zubereitung von Pommes Frites ist es am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in der Küche einer Wohnung in der Hegelstraße zu einem kleinen Brand gekommen. Der 22-jährige Bewohner konnte das Feuer aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Diese rückte mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.