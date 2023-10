Blick hinter den Kreml: Lielischkies räumt mit falschen Behauptungen auf

Da haben ihr sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer zugestimmt: Von interessanten Einblicken, die Udo Lielischkies geboten habe, sprach Julia Frank im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung nach über zwei Stunden, in denen der bekannte Fernsehjournalist spannend und amüsant zugleich die aktuelle Situation in Russland beleuchtet hatte.

Von Anfang an einen kritischen Blick auf Wladimir Putin

Die Berichte rankten sich um den Präsidenten Wladimir Putin, den Lielischkies in seinen Moskauer Jahren aus nächster Nähe beobachten konnte und den er und seine Kollegen vor Ort von Anfang an kritischer gesehen hatten als die deutsche Öffentlichkeit, wie er berichtete.

Natürlich spielten im Vortrag auch die aktuelle Situation und das Kriegsgeschehen in der Ukraine eine große Rolle. Niemand habe geglaubt, dass Putin die Ukraine überfallen werde, sagte Lielischkies.

Vier Jahre arbeitete und lebte Lielischkies in der russischen Hauptstadt

Angekündigt war der Abend zwar als Lesung aus Lielischkies' neuestem Buch „Im Schatten des Kreml ‐ Unterwegs in Putins Russland“, daraus wurde aber ein weitgehend frei gehaltener Vortrag mit vielen interessanten Details und persönlichen Anekdoten.

Lielischkies war von 1999 bis 2006 Korrespondent der ARD in Russland, wechselte dann nach Washington und kehrte 2012 nach Moskau zurück. Von 2014 bis zu seinem Ruhestand 2018 war er Studioleiter in der russischen Hauptstadt.

Dramatische Umständigen begleiten seinen Berufseinstieg in Russland

Eine längere Passage las er aus seinem Buch vor, in der es um persönliche Dinge ging. Denn in Russland hat er seine Frau Katia kennengelernt und im Buch beschrieben, wie er mit deren Familie Zeit auf einer Datscha außerhalb der Hauptstadt verbracht hatte. Überhaupt war sein beruflicher Einstieg in dem Riesenreich von dramatischen Umständen begleitet, berichtete er.

Denn damals explodierten in der Hauptstadt Häuser, den Sprengstoff hatte der Inlandsgeheimdienst gelegt, wie sich zeigen sollte. Die Schuld wurde tschetschenischen Terroristen zugeschoben.

Das Ziel war, den damals unbekannten Ministerpräsidenten Putin als „harten Hund“ präsentieren zu können, der kurzen Prozess mache und die Hauptstadt Grosny in Schutt und Asche legte. Am Ende war Putin Präsident, zum Dank gewährte er der Familie seines Vorgängers genau nach Plan Straffreiheit.

Nato-Osterweiterung als Bedrohung der Sicherheitsinteressen Russlands?

Das war eine der Facetten, die der Redner interessant und aufschlussreich zu schildern wusste. Damals wie heute in der Ukraine, sagte er, sei der Terror gegen die Zivilbevölkerung Teil der Kriegsführung. Lielischkies räumte auch mit der Behauptung auf, die Nato-Osterweiterung sei eine Bedrohung der Sicherheitsinteressen Russlands gewesen.

Bis 2007 habe Putin dies selbst bestritten und erst als nach der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 die wirtschaftliche Lage im Land immer schlechter geworden sei, habe er zur Ablenkung der Bevölkerung von einer Bedrohung durch einen äußeren Feind, den Westen, gesprochen und damit eine immer stärkere Militarisierung des Landes begründet. „Das ist ein alter Autokratentrick.“

Bettelarm im damaligen Leningrad aufgewachsen, habe das „schmächtige Kerlchen“ Putin bei Hinterhofschlägereien gelernt zu überleben, berichtete Lielischkies. Er habe schon ein Gespür dafür, Leute für sich einzunehmen. Aber damals sei nicht absehbar gewesen, was noch kommen würde. Heute sei Putin im Kreml vollkommen isoliert, lebe in einer eigenen bizarren Welt, umgeben von nationalistischen Falken und dulde keinen Widerspruch. Seine Umgebung berichte ihm nur das, was er hören wolle. Daher rührten auch die dramatische Fehleinschätzungen in Sachen Ukraine.

Lielischkies Einschätzung zum weiteren Fortgang des Krieges bleibt vage

Putin werde keinen Atomschlag wagen, allen Drohungen zum Trotz, ist Lielischkies überzeugt. Denn dann würde das Land alle Bündnispartner einschließlich Chinas verlieren. Ansonsten musste aber auch der Redner vage bleiben bei der Einschätzung, wie es in der Ukraine weitergeht.

Wobei er durchblicken ließ, dass er sich die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland wünscht, was die Ukraine in die Lage versetzen würde, die Krimbrücke zu zerstören. Der Journalist jedenfalls erfüllte voll und ganz die Erwartungen, die Nicole Deufel, die Leiterin des Mitveranstalters Volkshochschule, in ihrer Begrüßung formuliert hatte: Ein phantastischer Vortrag. Er war der Auftakt für eine Vortragsreise in Süddeutschland.