Fellbach zu stark für TSG

Nachdem die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Vorwoche mit einer starken Leistung noch Schwäbisch Hall geschlagen hatte, sah es so aus, als hätte die Mannschaft das Ruder nach verpatztem Saisonstart wieder herumgerissen. Nun wartete im Heimspiel der SV Fellbach. In einer ereignisarmen Anfangsphase sorgte Niklas Koroll für einen Schock bei den Hausherren, als er mit der ersten Aktion, die das Prädikat „Torannäherung“ verdient hatte, zum 1:0 für Fellbach einnetzte.

Die TSG war fortan bemüht, für Entlastung zu sorgen. Das gelang gegen defensiv kompakte Gäste allerdings selten. Nach gut 20 Minuten köpfte Simon Lechleitner nach Freistoß knapp vorbei. Besonders die starken Flügelspieler der Fellbacher stellten die TSG vor große Probleme. Zudem sorgten die unfassbar starken Standards von Ali Ferati jedes Mal für höchste Gefahr im TSG-Strafraum. Nach 35 Minuten konnte Joshua Barth einen dieser Freistöße nur nach vorn abklatschen lassen. Dort stand Matteo Binner richtig und sorgte per Kopf für das 0:2. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die TSG verbessert und kam ab und an vors Tor. Patrick Faber hatte zur Halbzeit umgestellt und Flügelspieler Oliver Rieger für Defensivmann Jonas Christlieb gebracht.

In aussichtsreicher Position wurde Benny Schiele wegen vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen. Nach einigen ereignislosen Minuten brachte Ali Ferati das Publikum dann zum Verstummen, als er mit dem wuchtigen 3:0 die Partie für die Gäste entschied. Kurz darauf keimte noch einmal Hoffnung auf, als der Schiedsrichter nach einem Foul an David Weisensee auf den Punkt zeigte. Nicola Zahner verwandelte souverän ins Eck zum 1:3. Mit dem Rückenwind des Tores warf die TSG noch einmal mehr nach vorne. Die Versuche von Oliver Rieger, Nicola Zahner und Joker Veljko Milojkovic fanden allerdings allesamt nicht das Ziel. So blieb es am Ende beim 1:3 für Fellbach. Die TSG zeigte sich nach dem Seitenwechsel klar verbessert, Fellbach war an diesem Nachmittag aber ganz einfach zu stark. Für die TSG heißt es nun, sich auf das Spiel gegen Oberensingen zu fokussieren. Am Samstag steht für die Weststädter dann die Reise zum Aufsteiger an.