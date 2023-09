Fellbach fordert die Faber-Elf

Nach einem Sieg im letzten Ligaspiel gegen starke Sportfreunde aus Schwäbisch Hall soll nun an diesem Samstag um 15 Uhr im Heimspiel für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach der nächste Dreier gegen den SV Fellbach her.

Als vor Saisonbeginn nach Mitfavoriten um den Aufstieg gefragt wurde, fiel sowohl bei Spielmacher Nicola Zahner, als auch bei Neuzugang Yusuf Baran und Coach Patrick Faber unter anderen der Name des kommenden Gegners. Mit dem SV Fellbach tritt an diesem Samstag ein Team die Reise nach Hofherrnweiler an, das den Titel „Gradmesser“ verdient. Die Stuttgarter Vorortler befinden sich zwar derzeit noch nicht auf einem Aufstiegsplatz, haben aber einen durchaus brauchbaren Saisonstart erwischt.

Nach sechs Spielen stehen die Fellbacher bei neun Punkten und haben folglich drei Siege und drei Niederlagen aufzuweisen. Das ist derzeit gleichbedeutend mit Rang sechs in der Tabelle und einem Rückstand von sechs Punkten auf einen Aufstiegsplatz. In den vergangenen Spielen erkämpfte sich der SVF einen 4:3-Sieg gegen Aufsteiger Oberensingen und verlor gegen Rot-Weiß Weiler und die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall.

Besser lief es nach verpatztem Saisonstart zuletzt für die Mannschaft von Trainer Patrick Faber und Co-Trainer Daniel Serejo. Nach null Punkten aus den ersten drei Spielen blieben die Weststädter in den vergangenen drei Partien unbesiegt und errangen am vergangenen Mittwoch einen verdienten ersten Saisonsieg gegen den letztjährigen Tabellenvierten Schwäbisch Hall.

Mit dem SV Fellbach wartet auf die TSG nun ein schwerer Prüfstein auf dem Weg zurück zur starken Form der Vorsaison. Verzichten muss Patrick Faber dabei auf Hannes Borst, Tim Brenner, Daniel Rembold und Kapitän Johannes Rief. Aufgrund einer Reihe an sogenannten polyvalenten Spielern im TSG-Kader könnte der Platz des Captains in der Innenverteidigung von einem Akteur eingenommen werden, der über eine Menge Spielpraxis verfügt. Für Rief dürfte Magnus Haas, Jonas Christlieb, Fabian Janik oder Samuel Schwarzer auf den Platz neben Simon Lechleitner rutschen.

Der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht ein schweres Heimspiel gegen den letztjährigen Tabellendritten bevor. Ob man die Partie ähnlich erfolgreich gestalten kann wie zuletzt gegen zuvor unbesiegte Haller, zeigt sich dann am Samstag um 15 Uhr im Fritz-Sportpark in Hofherrnweiler.