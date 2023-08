Großaufgebot der Feuerwehr am hellen Freitagvormittag vor dem Aalener Rathaus und über 300 Menschen, die das Gebäude zügig verlassen, darunter auch eine Hochzeitsgesellschaft vom Standesamt: Gottlob war es kein wirklicher Ernstfall, der dieses Szenario ausgelöst hat.

Vielmehr hat es am Freitag gegen 10 Uhr im Rathaus einen Fehlalarm gegeben, vermutlich ausgelöst durch die Sanierungsarbeiten auf der Südseite, wie Rathaussprecherin Karin Haisch danach erklärte. Der Brandalarm hat — ganz, wie es die Alarm– und Notfallpläne der Stadt vorsehen — die rund 300 im Gebäude befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Freie getrieben, wo sie sich zu den in den Alarmplänen festgelegten Sammelpunkten in der Innenstadt begeben haben.

Erst nachdem von der Polizei offiziell Entwarnung gegeben wurde, machte sich die zahlenmäßig in der Fußgängerzone durchaus auffällige Truppe wieder auf den Rückweg zu ihren Arbeitsplätzen. Und die Hochzeitsgesellschaft versammelte sich zum zweiten Anlauf ins Standesamt.