FDP Aalen-Ellwangen sieht sich für Kommunalwahl 2024 gut aufgestellt

Bereits Anfang Dezember hat der FDP-Ortsverband Aalen-Ellwangen im Kellerhaus in Oberalfingen einen neuen Vorstand gewählt. Nach einem ereignisreichen politischen Jahr fanden sich die Mitglieder zu ihrer regulären Mitgliederversammlung zusammen. Benjamin Hackenberg, der bereits seit Juli kommissarisch den Ortsverband leitete, wurde in dieser Sitzung einstimmig zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt.

Der 40-Jährige, ansässig in Rosenberg und beruflich im Außendienst tätig, übernimmt nun die Verantwortung für die zukünftigen Geschicke des Verbands, teilt der FDP-Ortsverband mit. Die Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden werden fortan von Andreas Waibel, dem Vorsitzenden der Jungen Liberalen Ostalb, sowie Ullrich Schneider aus Aalen bekleidet. Die Aufgaben des Schatzmeisters führt weiterhin Mirco Gökeler aus. Joshua Landes wurde als Pressesprecher bestätigt. Der Vorstand umfasst außerdem als Beisitzer Britta Moll, Arian Kriesch, Jan Merkle, Anton Abele, Stadtrat Enrico Köninger und Lucas Bienert.

Das vergangene Mandat des alten Vorstands war geprägt von einer konsequenten Professionalisierung, heißt es im Bericht. Erstmals wurden gezielte Werbekampagnen zu bedeutenden Parteiveranstaltungen geschaltet, wodurch auf Social Media eine Reichweite von über 20.000 Menschen erzielt worden sei. Insgesamt organisierte der Ortsverband über 25 Veranstaltungen mit mehreren Hundert Gästen, darunter Höhepunkte wie der 1. Ellwanger Rechtsstaatsdialog und eine Podiumsdiskussion zum Thema Energie der Zukunft.

Der neue Ortsvorstand beabsichtigt, an diese Erfolge anzuknüpfen und die innerparteiliche Professionalisierung weiter zu intensivieren. Aktuell bereitet sich der Ortsverband sowohl inhaltlich als auch personell auf die anstehenden Kommunalwahlen im nächsten Jahr vor. Erste Ergebnisse wurden bereits präsentiert, und die Partei plant, sowohl erfahrene Kräfte als auch junge Mitglieder auf ihren Listen zu platzieren.

Inhaltlich strebt die FDP an, Aalen wieder attraktiver für junge Familien zu machen und das notwendige Wachstum der Stadt energischer einzufordern und voranzutreiben. Benjamin Hackenberg betonte in seiner abschließenden Rede: „Aalen hat mehr als genug Potenzial! Aalen kann wachsen und Aalen muss wachsen. Dafür werden wir Freie Demokraten uns einsetzen.“ Dieses Wachstum müsse auch aktiv gefördert werden. „Dazu gehört für uns ganz besonders eine gute Wirtschaftspolitik, ausreichend Wohnraum und natürlich auch eine gute Infrastruktur in den Bereichen Schule, Straße, Verkehr, Kultur und Freizeit.“