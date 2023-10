Fast witzige Stücke aus komischen Operetten

Ein besonderes Konzert mit den Machern der Kultur in der Villa Stützel und Alte Musik in Aalen wirft ihre Schatten voraus: Zu Ehren von Franz Bühler (1760‐1823) gibt es im 200. Todesjahr ein Konzert mit Sandra Röddiger und Robert Crowe am 22. Oktober um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Unterschneidheim.

Der Komponist Franz Bühler ‐ geboren und getauft in Unterschneidheim ‐ war in der Frühklassik ein lokaler Star an den schwäbischen Fürstenhöfen. Hermann Ullrich, welcher die Gesamtleitung für das Konzert trägt, ist der Experte für schwäbischen Barock, Klassik bis hin zur Romantik. Er hat das Konzertprogramm gemeinsam mit Robert Crowe (Sopran) zusammengestellt.

Ein ambitionierter Projektchor und ein Ensemble mit historischen Instrumenten runden das Bild ab. Und natürlich die Solisten: Weiblicher und männlicher Sopran (Sandra Röddiger & Robert Crowe), Alt, Tenor, Bass sowie die beiden besten Knabensopräne aus Robert Crowes Knabenchor in Wiesbaden. Die Stücke sind fast witzig und teilweise aus komischen Operetten („Die treuen Unterthanen“ und „Der letzte Rausch“!).

Das Konzertereignis ist anlässlich des 200. Todesjahr von Franz Bühler, einem großen Sohn der Gemeinde Unterschneidheim, und die Einweihung des neuen Rathauses, welches nach zwei Jahren Bauzeit bezogen werden konnte. Dieses Konzert verbindet daher in besonderem Maße Vergangenheit und Gegenwart, historisch und aktuell.