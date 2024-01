Fast 56.000 Euro für Wir-Wunder-Ostalb-Projekte

An der Weihnachts-Verdopplungsaktion der Kreissparkasse Ostalb am 20. und 21. Dezember auf der Online-Spendenplattform Wir-Wunder-Ostalb konnten alle aktuell 170 aktiven Projekte teilnehmen. Durch mehrere hundert Spenderinnen und Spendern und das Verdopplungsbudget der Sparkasse in Höhe von 20.000 Euro sind insgesamt fast 56.000 Euro zusammengekommen. Der Spendenzähler hat sich damit auf nunmehr rund 1,73 Millionen Euro erhöht.

Das erfolgreichste Projekt war dieses Mal das „Haus der Hoffnung - Hilfe für Nepal“. Initiatorin Ellen Dietrich kann sich über insgesamt 2649 Euro aus dem Sparkassen-Verdopplungsbudget freuen. Finanziert werden damit Mitarbeitergehälter für sechs Monate in der vereinseigenen, fünfklassigen Schule in Nepals Hauptstadt Kathmandu, sowie Winterhilfsgüter für die Erdbebenopfer im Distrikt Jajarkot. 1901 Verdopplungs-Euro gingen an den Förderverein Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen für eine Konzertreise des KGW-Kammerchors nach Südafrika. Außerdem haben die Kyffhäuser Schützenkameradschaft Wißgoldingen, der TSV Hüttlingen, die Musikvereine Elchingen und Essingen sowie der Röhling Stones besonders erfolgreich Spenden für ihre vielfältigen Vereinsaktivitäten gesammelt.

Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb: „Unsere Online-Spendenplattform Wir-Wunder-Ostalb entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich. Gemeinsam haben wir so in den letzten gut sechs Jahren über 1,7 Millionen Euro gesammelt, die vollständig in wertvolle, gemeinnützige Projekte geflossen sind. Von der Vereinsheimrenovierung bis zur Sportplatzerweiterung und von der Matschanlage im Kindergarten, über Kostüme, Uniformen oder Sportbekleidung bis hin zu Musikinstrumenten und vereinseigenen Fahrzeugen. Unsere ehrenamtlich Engagierten auf der Ostalb bewegen dadurch enorm viel. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Darauf können wir alle miteinander stolz sein.“