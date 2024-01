Fast 50 Jahre bei der Stadt

Insgesamt 699 Dienstjahre bei der Stadt sind aus Anlass der Jubilarehrung und der Verabschiedung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand zusammengekommen. Zum ersten Mal richtete die Stadt die Feier im Veranstaltungssaal des Kulturbahnhofs aus. 39 Bedienstete durften mit Oberbürgermeister Frederick Brütting und den Dezernenten Wolfgang Steidle und Karl-Heinz Ehrmann ihr Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst oder bei der Stadt Aalen begehen. Gleichzeitig wurden 26 Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

„Meinen herzlichen Dank für Ihre Treue zur Stadt und zum öffentlichen Dienst. Sie sind ein ganz wichtiger Teil dieser Stadt“, sagte OB Brütting bei seiner Ansprache. „Wir haben große und bedeutende Aufgaben vor uns,“ führte er weiter aus und verwies unter anderem auf die für 2035 beschlossene Klimaneutralität der Stadt Aalen. „Da ist es wichtig, dass wir engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die zudem entsprechendes Fachwissen mitbringen“. Man habe in den vergangenen Jahren bei der Stadtverwaltung sehr gute Strukturen und Teams aufbauen können, woran die jetzt ausscheidende Generation an Mitarbeitenden wesentlichen Anteil habe. „Sie sind die Generation, die dank ihrer fundierten Ausbildung neue Prozesse und Herausforderungen, wie beispielsweise die Digitalisierung, gut gemeistert hat“, hob der OB die Lebens- und Arbeitsleistung der Jubilare und Ruheständler hervor. „Dafür möchte ich Ihnen heute Abend ganz herzlich danken“.

Ein Zitat des französischen Regisseurs Jacques Tati stellte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann seinem Grußwort voran: „Gehe in deiner Arbeit auf, nicht unter.“ Dieser Gedanke sei sehr wichtig, betonte Ehrmann, der selbst im Januar in den Ruhestand treten wird. Trotz Arbeit dürfe man nicht im täglichen Hamsterrad untergehen, denn dann sei es möglicherweise an der Zeit etwas an den Rahmenbedingungen zu ändern. Der Eintritt in den Ruhestand könne nicht nur ein Abschied, sondern auch ein Anfang sein, gab er den Ruheständlern mit auf den Weg.

„Ihre Arbeit ist und war wichtig!“ betonte auch Sabine Grimm für den Personalrat. In Zeiten der Digitalisierung und der schnelllebigen Gegenwart bleibe Wertschätzung oftmals auf der Strecke, so Grimm, weshalb sie heute für alle Kolleginnen und Kollegen ein „aufrichtiges Dankeschön für das Geleistete“ an alle Jubilare und Ruheständler richtete.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein fand Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle im persönlichen Gespräch mit den Jubilaren und Ruheständlern anerkennende und lobende Worte. „Dass Sie neben Engagement auch viel Freude und Begeisterung für Ihre Arbeit mitbringen, das macht Sie alle so wertvoll“, sagte Steidle. Nur so könne man vielfältigen Herausforderungen meistern und man könne zurecht stolz auf das Geleistete sein.

Mit einem Präsent der Stadt sowie einer Urkunde wurden die Jubilare und Ruheständler gewürdigt und verabschiedet. Hauptamtsleiter Ralf Abele fand gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Annika Schall für die Kolleginnen und Kollegen sehr persönliche Worte und würdigte ihre Arbeits- und Lebensleistung.

Rekordhalter mit jeweils 49 Dienstjahren waren Iris Benesch vom Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung, tätig gewesen beim Bezirksamt Wasseralfingen und mit 48 Jahren Walter Däffner vom Bau- und Grünflächenbetrieb, die in diesem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand treten durften.

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst oder bei der Stadt Aalen wurden geehrt: Hubert Hess, Rudolf Ilg, Thomas Scholz, Uwe Staudenmaier, Ursula Richter, Dieter Gorus, Roland Graser, Arthur Sommerluksch, Peter Groß, Edith Blum, Gabriele Meyer.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Petra Lang, Thomas Kohler, Sabine Morgenthal, Klaus Jaumann, Daniel Egetenmeyer, Benjamin Durm, Günther Hadlik, Alwin Liebhäußer, Stefan Spielmannleitner, Andrea Hönow, Gabriele Rühle, Anja Mendler, Heike Kaufmann, Frank Schmidt, Verena Gröber, Doris Heinzmann, Manuela Lippold, Daniel Seibold, Manuela Venclovas, Ingrid Kunz.

In den Ruhestand verabschiedet wurden: Iris Mayer, Bernd Bergmann, Martina Schmid, Uta Singer, Dagmar Sauter, Renate Koller, Carola Hubert, Walter Holzäpfel, Daniela Friedel, Harry Eichler, Rudolf Ilg, Josef Blank, Walter Däffner, Hubert Klawonn, Joachim Schürg, Sabahat Genc, Waltraud Zwick, Iris Benesch, Birgit Röhrer, Gerhard Hadlik, Peter Groß.