Fahrradstellplätze entstehen an der Aalener Stadthalle

Seit Montagmorgen geht es an der Stadthalle rund. Nicht in Form von Veranstaltungen, sondern in Form von Bauarbeiten. Städtische Mitarbeiter des Amts für Tiefbau und Mobilität sind hier derzeit zugange, eine überdachte Fahrradabstellanlage mit 16 Bügeln zu installieren, teilt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf und Jagst-Zeitung“ mit. Der Platz für die Überdachung der Zweiräder sei bewusst so gewählt worden, dass keine Parkmöglichkeiten für Autofahrer wegfallen würden.

Aalener Fahrradfahrer begrüßen die Investition, die laut Haisch mit 86.000 Euro zu Buche schlage und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Aalen Kultur und Event abgebildet sei. „Es ist toll, dass an der Stadthalle Möglichkeiten entstehen, sein Fahrrad abzustellen“, sagt eine Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf und Jagst-Zeitung“. Wann die Stellplätze fertiggestellt sind, hänge laut Haisch von den Wetterverhältnissen ab.