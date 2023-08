Exhibitionist auf Hausdach ist identifiziert

Der Exhibitionist, der am Sonntag, 23. Juli, auf einem Hausdach gegenüber eines Lokals in der Stuttgarter Straße vor Gästen des dazugehörenden Biergartens onaniert hat, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte der Mann nun identifiziert werden, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Holger Bienert, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Bei dem Mann handele es sich um einen 35–Jährigen. Weitere Angaben zu seiner Person macht Bienert zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte nicht.

Die Frage, ob der 35–Jährige Eigentümer oder Mieter der Wohnung des Gebäudes in der Stuttgarter Straße ist, beantwortet Bienert deshalb nicht. Keine Angaben macht er auch dazu, warum der Mann auf dem Hausdach masturbiert hat. Der Inhalt seiner Vernehmung sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Noch liegt der Vorfall bei der Kriminalpolizei, die die Akte in den nächsten Tagen an die Staatsanwaltschaft in Ellwangen reicht. Dort werde dann über das Strafmaß entschieden, sagt Bienert.

„Solange wir keine Einsicht in die Unterlagen haben und keine Strafanzeige vorliegt, gebe ich keine rechtliche Einschätzung ab“, sagt der Pressesprecher der Ellwanger Staatsanwaltschaft, Maximilian Adis. Neben der Straftat des Exhibitionismus, die nach Paragraf 183 mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird, komme der Paragraf 183a zum Tragen, der den Tatbestand „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ zum Inhalt hat und ebenfalls mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet wird. Fakt sei, dass der 35–Jährige für seine Tat nur einmal bestraft werde, sagt Adis. „Wenn der Straftatbestand Exhibitionismus erfüllt ist, tritt die Erregung öffentlichen Ärgernisses zurück.“