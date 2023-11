Aalen

Eura AG unterstützt Verkehrssicherheitsaktion „FiftyFifty-Taxi“

Aalen / Lesedauer: 1 min

Auf dem Bild zu sehen: Michaela Conrad, Aya Omeirat, Richard Baumann und Landrat Joachim Bläse (von links) (Foto: Landratsamt Ostalbkreis )

Die Firma Eura AG sponsert mit 500 Euro die Verkehrssicherheitsaktion „FiftyFifty-Taxi“ und trägt so mit dazu bei, dass Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren weiterhin an Wochenenden und an Abenden vor Feiertagen im Ostalbkreis zum vergünstigten Preis mit dem Taxi nach Hause fahren können, wie das Landratsamt mitteilt.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 12:45 Von: Aalener Nachrichten