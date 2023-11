„Etage7“: Insolvenzverfahren läuft

Nach dem plötzlichen Aus von „Etage7“ im Aalener iLive-Tower hat das Aalener Amtsgericht am Donnerstag das vorläufige Insolvenzverfahren gegen die Betreibergesellschaft „Etage7 GmbH“ eröffnet. Zum Insolvenzverwalter bestellt wurde Florian A. Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH.

Der Sanierungsexperte verschaffe sich nun einen ersten Überblick über die finanzielle Situation der Gesellschaft, teilt er den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf Nachfrage mit. Zudem werde er Gespräche mit der Geschäftsführung und weiteren Beteiligten führen.

Seit der überraschenden Schließung und trotz mehrfacher Berichterstattung in den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ treibt es Kunden nach wie vor um, was mit ihren gekauften Gutscheinen passiert. Dazu sagte der Geschäftsführer Benjamin Rossaro bereits am Mittwoch, dass diese eingelöst werden könnten, sofern ein Investor oder ein Gastronom gefunden wird, der einsteigt oder die Gastronomie übernimmt. Andernfalls würden die Gutscheine ihre Gültigkeit verlieren. Wer im Besitz solcher ist, sollte sich per Mail an [email protected] wenden.