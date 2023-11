Der Geschäftsführer der Etage7 GmbH hat mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters entschieden, den Betrieb mit sofortiger Wirkung stillzulegen. Das teilt die für die Pluta Rechtsanwalts GmbH zuständige Presseabteilung mit. Die Gesellschaft betreibt das in Aalen bekannte Restaurant Etage7 im iLive-Tower, das bereits seit Mitte November geschlossen ist.

Die Buchungszahlen waren leider zurückgehend und entsprechend gingen seit Anfang des Jahres auch die Umsätze zurück. Benjamin Rossaro

Die massiv gestiegenen Preise, beispielsweise bei Energie und Lebensmitteln, führten zu stark steigenden Kosten. Um diese Entwicklung aufzufangen, müsste das Restaurant durchgängig ausgebucht sein - die Umsätze waren jedoch rückläufig, erläutert der Geschäftsführer Benjamin Rossaro.

„Die Buchungszahlen waren leider zurückgehend und entsprechend gingen seit Anfang des Jahres auch die Umsätze zurück. Zudem stellte uns die Personalsuche vor große Herausforderungen“, ergänzt er.

Experte hat sich Überblick über die Finanzen verschafft

Am 16. November ordnete das Amtsgericht Aalen die vorläufige Insolvenzverwaltung über die Gesellschaft an. Florian A. Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Der Sanierungsexperte, der im Team von Verena Mühleisen unterstützt wird, habe sich in den vergangenen Tagen einen Überblick über die finanzielle Situation der Gesellschaft verschafft und mit der Geschäftsführung mit Geschäftspartnern gesprochen.

Im Rahmen der vorläufigen Insolvenzverwaltung habe trotz zahlreicher Gespräche keine Möglichkeit über die Fortführung des Geschäftsbetriebs gefunden werden können. Der Betrieb werde daher endgültig stillgelegt und die 29 Mitarbeiter müssen gekündigt werden.

Suche nach einem Investor

„Wir arbeiten nun an einer möglichen Nachfolgelösung“, erläutert Zistler. Das vorläufige Insolvenzverfahren läuft derweil fort und wird voraussichtlich in drei Monaten vom Amtsgericht eröffnet. Einige Mitarbeiter hätten bereits neue Anstellungen in Aussicht.

Das vorläufige Insolvenzverfahren läuft derweil fort und wird voraussichtlich in drei Monaten vom Amtsgericht eröffnet. Dann können die Gläubiger ihre Forderungen zur Tabelle anmelden. Fachanwalt Zistler sucht währenddessen einen Investor.

Er ergänzt: „Interessenten für das Restaurant mit Skybar und Eventfläche im iLive Tower können sich gerne bei uns melden. Die Übernahme des Inventars ist möglich, womit das Restaurant wieder eröffnet werden kann.“

Gutscheine könnten nach Insolvenzeröffnung, die voraussichtlich im Januar 2024 erfolgt, als Forderung angemeldet werden. Zu Beginn des neuen Jahres werde dafür ein Formular auf der Homepage von Pluta verfügbar sein.