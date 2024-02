Hallen-DM in Leipzig

Essinger mit Medaillenchance bei der Deutschen Meisterschaft

Aalen / Lesedauer: 1 min

Vertritt Essingen in Leipzig: Silas Ristl. (Foto: LAC Essingen )

In der Halle in Leipzig kann der Kugelstoßer des LAC Essingen vorne landen - So schätzt Silas Ristl seine Chancen ein.