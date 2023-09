Essingen geht in Reutlingen unter

Der TSV Essingen hat an der Kreuzeiche mit 1:5 verloren. Nach gutem Start und einer frühen Führung verlor der TSV den Faden und die Gastgeber nutzten ihre Chancen. Zudem mussten zwei Essinger Innenverteidiger verletzungsbedingt raus.

Vor einer Kulisse von fast 700 Zuschauern setzte Trainer Simon Köpf erstmals in dieser Saison auf eine Grundformation mit einer Dreierkette in der Abwehr. Rein personell war ein Wechsel im Vergleich zur Partie in Offenburg auszumachen: Erman Kilic spielte für Tim Ruth. Die überraschende taktische Ausrichtung trug zu Beginn Früchte. Nach zwölf Minuten ging der TSV in Führung: Nach Zuspiel von Filip Sapina kam Dean Melo an den Ball, umkurvte noch einen Gegenspieler und schoss ein zum 0:1. In der Defensive musste Köpf allerdings schon früh seine erste Auswechslung vornehmen: Für Lennart Ruther ging es mit einer Muskelverletzung nicht weiter, Blend Etemi ersetzte ihn. Reutlingen kam in der Folge besser in die Partie und erzielte in der 17. Minute durch Mattia Trianni das 1:1. „Da sind wir nicht konsequent genug hinten rausgerückt und machen es dem Gegner zu leicht“ so Köpf zur Entstehung des Ausgleichs. Zwar verfehlten Patrick Funk (18.) und Janik Wiedmann (22.) mit zwei Distanzschüssen jeweils knapp einen Treffer, trotzdem waren die Gastgeber jetzt tonangebend. In der 32. Minute setzte sich Marvin Jäger auf der rechten Seite durch und spielte auf Riccardo Gorgoglione, der zum 2:1 einnetzen konnte. Kurz vor der Pause forderte der TSV nach einem Zweikampf mit Niklas Groiß Elfmeter, die Pfeife von Schiedsrichter Dominik Genthner blieb allerdings stumm. Fast mit dem Pausenpfiff konnte Reutlingen die Führung auf 3:1 ausbauen, wieder war Trianni der Torschütze. Noch bitterer war für den TSV, dass mit Patrick Auracher auch der zweite Innenverteidiger raus musste. Dieser verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung an der Achillessehne. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Trotz der zahlreichen Rückschläge kam der TSV noch einmal engagiert aus der Kabine: „Die Phase nach der Halbzeit war gut, wir hatten die ein oder andere Möglichkeit, noch einmal ins Spiel zurückzukommen“ so Köpf nach der Partie. Allerdings fehlte dem Coach dabei die letzte Überzeugung: „Wir sind immer wieder an die Grundlinie gekommen, aber im Zentrum nicht entschlossen genug durchgelaufen, hatten zu wenig Besetzung im gegnerischen Strafraum.“

So blieb der Anschlusstreffer aus und Trianni machte in der 71. Minute mit dem 4:1 endgültig den Deckel für die Gastgeber drauf. Nach einem Eckball traf Donat Morina in der 88. Minute gar noch zum 5:1.