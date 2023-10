Essen an Aalener Kitas und Schulen wird teurer

Bis zu 2000 Mittagessen pro Tag gibt es an den Aalener Kitas und Schulen. Tendenz steigend. Die Preise sollen nun in zwei Schritten ab Januar erhöht werden, für ein Mittagessen beispielsweise von aktuell 75 Euro pro Monat auf 80 und ab Januar 2025 auf 85 Euro. Eine solche Erhöhung, sagte Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats, „sei immer schwierig.“ Und die falle nicht leicht, ergänzte Oberbürgermeister Frederick Brütting. Aber ohne Erhöhung werde die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu groß, sagte er. Man wolle weiterhin bei den Essen „Quantität und Qualität“ anbieten können.

200.000 Euro an Subventionen

Vier Essen-„Bausteine“ gibt es. Das größte „Paket“ an den Aalener Kitas mit Frühstück, Mittagessen und Nachmittagsimbiss kostet momentan 90 Euro und soll in zwei Stufen bis 2025 auf 110 Euro im Monat steigen. Die Preise für ein Mittagessen an den Schulen werden von derzeit vier Euro auf 4,30 und dann auf 4,60 Euro steigen. Im vergangenen Jahr subventionierte die Stadt die Mittagessen an Schulen mit rund 200.000 Euro, die nicht durch die Kostenbeiträge der Eltern gedeckt wurden.

Grüne wollen auch fleisch- und fischarme Angebote

Wichtig ist für Doris Klein (Grüne), dass in Aalen regionale und auch fleisch- und fischarme Mittagessen angeboten werden, auch an den Kitas. Nadine Patzelt (CDU) wie auch Petra Pachner (SPD) machten auf das Problem aufmerksam, dass viele Kinder ohne Frühstück und auch ohne Vesper in die Schule kommen.

Die Entscheidung über die „Anpassungen“, sprich über die Preiserhöhungen, wird der Gemeinderat voraussichtlich am 16. November treffen. Und da, so ein Antrag von Michael Fleischer (Grüne), sollen die Erhöhungen „ausführlich dargestellt werden.“ Beispielsweise, „wen die Erhöhung trifft und wen nicht.“ Was „nie eintreten darf“, so Fleischer, sei, dass die „falsche Botschaft rüberkommt, der Gemeinderat ist herzlos“.

Eltern, die einen Anspruch auf Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen haben, können beim Landratsamt eine Übernahme der Kosten für das Mittagessen ihrer Kinder beantragen. Das hat die Verwaltung ausdrücklich betont.