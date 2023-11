Es weihnachtet sehr: „Spektakulatius“ probt

„So macha mer’s!“. Christian Bolz ist mit dem Bläsersatz dann doch zufrieden. Denn der entpuppt sich als gar nicht so einfach. „Just Another Christmas Song (This Time I’ll Sing Along)“ steht auf dem Probenplan im Saal der Musikschule im KubAA. Ein selten gehörtes Stück von Sharon Jones & The Dap-Kings. Aber „Spektakulatius“ sind ja bekannt dafür, neben den „üblichen“ Weihnachtsliedern auch die eine oder andere Perle auszugraben. Und davon soll’s bei der am 10. Dezember in der evangelischen Stadtkirche Ellwangen startenden Mini-Tournee reichlich geben. Am Montag, 6. November, beginnt der Vorverkauf.

„Spektakulatius“ genauer vorzustellen hieße, Eulen nach Athen oder ‐ besser gesagt ‐ Ochs und Esel in die Krippe zu tragen. Zum 19. Mal tourt die Weihnachtsband um Christian Bolz (Gitarre, Saxofon), Thomas Göhringer (Schlagzeug) und das singende Quartett mit Ralf Meiser, Christian Steiner, Aysun Idrizi und Martina Fritz durch den Advent. Neben Markus Braun (Bass) und dem Pianisten Martin Sörös sind wieder neun Bläserinnen und Bläser aus der umfangreichen Schülerschaft von Christian Bolz mit am Start. Bei den beiden Probetagen in der Musikschule sind sie nur zu sechst, bei den Veranstaltungen, die mit dem Finale am 22. Dezember in der Unterkochener Festhalle gipfeln, gibt es aber die volle Breitseite mit neun Bläserinnen und Bläsern.

„Die ,4und’ sitzt net g’scheit“, kritisiert in ureigener Musikersprache Bassist Markus Braun. Schlussendlich aber sitzt sie doch, und „Just Another Christmas Song“ marschiert. Auch die hymnische Version von Bachs „Gloria in excelsis deo“ kriegt dank der Horn-Section den letzten Schliff. „In diesem Jahr stehen drei neue Stücke auf dem Programm“, erzählt Sänger Ralf Meiser, „neben ,Just Another Christmas Song’ noch ,Love is Born’ und ,Driving Home For Christmas’.“ Chris Reas vorweihnachtlicher Radio-Dauerbrenner neu? „Wir haben daraus ein ganz souliges Duett gemacht“, erklärt Meiser, „ein ganz neues Arrangement.“

Seit nunmehr 19 Jahren verschönert das Weihnachtsprojekt „Spektakulatius“ die Adventszeit im Ostalbkreis mit rockigen, jazzigen, aber auch stimmungsvollen Weihnachtskonzerten. Wobei die letzten Jahre nicht die einfachsten waren. Corona und Energiekrise haben auch die Mini-Tourneen zum Jahresende geprägt. Schlagzeuger Thomas Göhringer blickt zurück: „2020 ging’s los: Alles war geplant, alles ist ausgefallen. Wir haben lediglich ein Video gedreht, das wir unserem Publikum zur Verfügung stellen konnten. Und 2021 lief’s ähnlich: Wieder war alles organisiert, übrig blieb nur ein Konzert in der Aalener Salvatorkirche. Aber es war ein besonderes Konzert ‐ wenn auch unter Pandemiebedingungen.“

2022 hingegen konnten, so erzählt Göhringer weiter, wieder alle Konzerte stattfinden. Aber nun schlug die Energiekrise durch. Erstmals stand die evangelische Stadtkirche in Ellwangen auf dem Tourneeplan. Aber, wie auch in der Aalener Salvatorkirche: Die Gotteshäuser blieben unbeheizt. „Es war eisig kalt. Was haben wir gefroren“, blicken Göhringer, Meiser und Christian Steiner lachend zurück, „mit viel Anhauchen haben unsere Instrumentalisten ihre Instrumente spielbar gemacht.“

Und trotzdem ist den Dreien das Debüt in der Ellwanger Stadtkirche in guter Erinnerung: „Das war toll“, sagt Ralf Meiser, „das führen wir gerne fort.“ So startet die „Spektakulatius“-Tournee auch diesmal in Ellwangen, und zwar am Sonntag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr. Vielleicht wird’s ja diesmal vorweihnachtlich-kuschelig warm. „Diesmal scheint alles wieder ganz normal zu laufen“, mutmasst Sänger Ralf Meiser nach Corona und anderen Schwierigkeiten.

Aber so „ganz normal“ wird’s wohl auch diesmal nicht. Wie denn auch ‐ mit Blick auf die Ukraine und den Nahen Osten. „Wie schon im Vorjahr wollten wir ,Happy Xmas (War Is Over)’ von John Lennon und Yoko Ono eigentlich aus dem Programm nehmen“, erläutert Göhringer. Es wird auch diesmal gespielt, denn, da sind sich die Drei einig, es ist „so aktuell wie nie“. Höhepunkt, und das nicht nur für Steiner, Meiser und Göhringer, sondern für die ganze Band, ist ein Stück, das seit Bestehen von „Spektakulatius“ immer im Programm war: „Stille Nacht“. Ein absolutes Highlight, da sind sich die drei Musiker einig. Aber die drei Musiker blicken nach vorne, nach 19 kommt bekanntlich 20. Und das 20-Jährige soll im kommenden Jahr gebührend gefeiert werden. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie Fußballerinnen und Fußballer wissen. Und nach der Probe ist vor der Probe. „In Gedanken bereiten wir uns schon vor auf das große Jubiläum“, gesteht Sänger Christian Steiner. Und eins steht wohl jetzt schon fest: Bei allem Feiern, „Stille Nacht“ steht wieder auf der Setlist. Und das ist auch gut so.

Termine und Vorverkauf (ab 6. November)

Sonntag, 10. Dezember, 18.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr): Evangelische Stadtkirche Ellwangen, Karten: Juwelier Hunke, Marienstraße 9, 73479 Ellwangen, Telefon 07961/3636, Brauereigasthof Roter Ochsen, Schmiedstraße 16, 73479 Ellwangen, Telefon 07961/9697170.

Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr): Stadthalle Heubach, Karten: Büchernest Heubach, Klotzbachstraße 40, 73540 Heubach, Telefon 07173/12629.

Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr): Salvatorkirche Aalen, Karten: Küferstube Kaufmann, Nördlicher Stadtgraben 18a, 73430 Aalen, Pfarrbüro Salvator Aalen, Pfarrbüro Sankt Maria Aalen. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr): Bürgersaal Hüttlingen, Karten: HOT Jeans & Mode Hüttlingen.

Freitag, 22. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr): Festhalle Unterkochen, Karten: Rad und Sport Stütz Unterkochen, Telefon 07361/88501.

Für alle Veranstaltungen sind Eintrittskarten auch erhältlich bei: Tourist-Information Aalen (eventuell plus Vorverkaufsgebühr), Telefon 07361/522358, oder Mail an [email protected]